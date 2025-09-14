Nie żyje Ricky Hatton. Legendarny pięściarz miał 46 lat

Brytyjczyk był dwukrotnym mistrzem świata federacji IBF w wadze lekkopółśredniej oraz mistrzem świata federacji WBA w wadze lekkopółśredniej oraz półśredniej. Po zakończonej karierze został promotorem oraz trenerem.

Hatton stoczył 49 zawodowych walk, wygrał 45-krotnie, z czego aż 32-krotnie przez nokaut. Poniósł tylko trzy porażki. Jedną z nich z legendarnym Floydem Mayweatherem juniorem w 2007 roku, a drugą z Mannym Pacquiao w 2009 roku, po której zakończył karierę. Do ringu wrócił trzy lata później, aby stoczyć pojedynek z Właczesławem Senczenko z Ukrainy. Hatton przegrał i definitywnie rozstał się z boksem jako zawodnik.

ZOBACZ TAKŻE: Dramatyczne wieści! Szeremeta zmagała się z kontuzją. "Lekarz zabronił walczyć"

Utytułowany pięściarz uchodzi za jednego z najbardziej znanych i lubianych bokserów w Wielkiej Brytanii w całej historii tej dyscypliny. W 2024 roku został umieszczony w Międzynarodowej Galerii Sław.

Informacja o jego śmierci obiegła Zjednoczone Królestwo w niedzielne wczesne popołudnie. Hatton został znaleziony martwy rano w swoim domu w Manchesterze. Według doniesień lokalnej policji, znamiona śmierci nie są określane jako podejrzane. Z kolei tamtejsza prasa przypomina, że Brytyjczyk wielokrotnie mówił otwarcie o swoich problemach mentalnych oraz z uzależnieniem od narkotyków.

Polsat Sport