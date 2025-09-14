UFC Noche: Wyniki i skróty walk (WIDEO)
Jak co roku UFC świętowało Święto Niepodległości Meksyku i ponownie zorganizowało galę z cyklu Noche. W walce wieczoru Diego Lopes pokonał przez TKO w drugiej rundzie Jeana Silvę. Oto wyniki i skróty walk gali UFC Noche.
Santiago Luna - Quang Le. Skrót walki
Alexander Hernandez - Diego Ferreira. Skrót walki
Kelvin Gastelum - Dustin Stoltzfus. Skrót walki
Jared Gordon - Rafa Garcia. Skrót walki
Rob Font - David Martinez. Skrót walki
Diego Lopes - Jean Silva. Skrót walki
Wyniki UFC Noche:
Karta główna:
145 lb: Diego Lopes (27-7) pokonał Jeana Silvę (16-3) przez techniczny nokaut (ciosy w stójce i parterze) w drugiej rundzie.
135 lb: David Martinez (13-1) pokonał Roba Fonta (22-9) jednogłośną decyzją (29-28, 29-28, 29-28).
155 lb: Rafa Garcia (18-4) pokonał Jareda Gordona (21-8) przez techniczny nokaut (ciosy) w trzeciej rundzie.
185 lb: Kelvin Gastelum (20-10) pokonał Dustina Stoltzfusa (16-8) jednogłośną decyzją (29-28, 29-28, 30-27).
155 lb: Alexander Hernandez (18-8) pokonał Diego Ferreirę (19-7) przez nokaut (prawy i ciosy w parterze) w drugiej rundzie.
135 lb: Santiago Luna (7-0) pokonał Quanga Le (9-3) przez nokaut (ciosy) w pierwszej rundzie.
Karta wstępna:
185 lb: Dusko Todorović (13-6) pokonał Jose Medinę (11-6) przez poddanie (duszenie zza pleców) w pierwszej rundzie.
155 lb: Joaquim Silva (14-5) pokonał Claudio Puellesa (12-5) niejednogłośną decyzją (29-28, 29-28, 28-29).
115 lb: Tatiana Suarez (11-1) pokonała Amandę Lemos (15-5-1) jednogłośną decyzją (29-28, 29-28, 29-28).
125 lb: Jesus Aguilar (12-3) pokonał Luisa Gurule (10-2) jednogłośną decyzją (29-28, 29-28, 30-27).
185 lb: Zach Reese (9-2) - Sedriques Dumas (10-3) – no contest (nieintencjonalne kopnięcie w krocze).
125 lb: Alden Coria (11-3) pokonał Alessandro Costę (14-5) przez techniczny nokaut (ciosy) w trzeciej rundzie.
135 lb: Montserrat Rendon (7-1) pokonała Alice Pereirę (5-1) niejednogłośną decyzją (30-27, 29-28, 28-29).
170 lb: Daniil Donchenko (12-2) pokonał Rodrigo Sezinando (8-2) przez techniczny nokaut (ciosy w parterze) w pierwszej rundzie.