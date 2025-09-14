Wielki sukces Polaka! Zdobył medal mistrzostw świata

Sporty walki

Robert Baran (LKS Ceramik Krotoszyn) zdobył w Zagrzebiu brązowy medal zapaśniczych mistrzostw świata w stylu wolnym w wadze 125 kg. W decydującym Polak pokonał na punkty 5:0 Rosjanina startującego w barwach Węgier Vlagyislava Bajcajeva.

Wielki sukces Polaka! Zdobył medal mistrzostw świata
fot. PAP
Robert Baran

W sobotę Baran dotarł do półfinału czempionatu, w którym przegrał z reprezentantem Azerbejdżanu Giorgim Meszwiliszwilim 0:2. W każdej z dwóch rund stracił po jednym punkcie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje Ricky Hatton. Legendarny pięściarz miał 46 lat

 

Dzięki wysokiej lokacie w światowym rankingu Polak był rozstawiony i w pierwszej rundzie miał wolny los. W 1/8 finału zwyciężył przed regulaminowym czasem 6-minutowej walki przez przewagę techniczną Omara Ihaba Sarema (Rumunia) 10:0.

 

W ćwierćfinale stoczył dramatyczny pojedynek z Niemcem Mohsenem Mansourem Siyarem, który wygrał w końcowej fazie walki 6:3.

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ROBERT BARANSPORTY WALKIZAPASY
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Aneta Rygielska - Rebecca Santos. Walka z MŚ 2025
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 