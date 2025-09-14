Wielki sukces Polaka! Zdobył medal mistrzostw świata

W sobotę Baran dotarł do półfinału czempionatu, w którym przegrał z reprezentantem Azerbejdżanu Giorgim Meszwiliszwilim 0:2. W każdej z dwóch rund stracił po jednym punkcie.

Dzięki wysokiej lokacie w światowym rankingu Polak był rozstawiony i w pierwszej rundzie miał wolny los. W 1/8 finału zwyciężył przed regulaminowym czasem 6-minutowej walki przez przewagę techniczną Omara Ihaba Sarema (Rumunia) 10:0.

W ćwierćfinale stoczył dramatyczny pojedynek z Niemcem Mohsenem Mansourem Siyarem, który wygrał w końcowej fazie walki 6:3.

BS, PAP