Z kwalifikacji po złoto. Siatkarki powtórzyły sukces Litwinów

W sesji porannej VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Termika rozegrano półfinały. O awans do wielkiego finału walczyły Rumunki, Węgierki i dwie pary z Litwy. Stefánia Flóra Kun i Lilla Villám zmierzyły się z Ievą Vasiliauskaite i Eriką Kliokmanaite. Mecz od samego początku był niezwykle zacięty. Pierwszy set zakończył się dopiero wynikiem 30:28 dla pary z Litwy. W drugiej partii rozpędzone Litwinki szybko przejęły prowadzenie i nie pozwalały, żeby przeciwniczki je dogoniły. Wygrana 2:0 dała parze z Litwy awans do wielkiego finału.

W drugim półfinałowym starciu Ariana Rudkovskaja i Skalve Krizanauskaite również z Litwy zmierzyły się z Rumunkami Francescą Ioaną Alupei i Beatą Vaidą. Kontrolę nad wydarzeniami na boisku niemal od początku sprawował duet Rudkovskaja/Krizanauskaite. Rumunki dawały z siebie wszystko, jednak przeciwniczki świetnie wykorzystywały ich gorszą dyspozycję. Wygrana dała drugiej litewskiej parze awans do najważniejszego meczu turnieju. Co oznaczało, że siostrzany pojedynek zakończy cały turniej.

Po krótkiej przerwie rozegrano mecz o 3. miejsce, a duet Kun/Villám rywalizował z parą Alupei/Vaida. Spotkanie lepiej rozpoczęły Węgierki, które szybko wyszły na prowadzenie i zapisały pierwszy set na swoją korzyść. W drugiej partii sytuacja się odwróciła, a rumuńskie zawodniczki doprowadziły do tie-breaka. W nim nakręcone wygraną lepiej radziły sobie Rumunki i ostatecznie to one sięgnęły po brązowy medal.

W najważniejszym meczu turnieju zmierzyły się dwie litewskie drużyny. W pierwszym secie zdecydowanie lepiej radziły sobie Ieva Vasiliauskaite i Erika Kliokmanaite. Następna odsłona padła łupem duetu Rudkovskaja/Krizanauskaite, który niesiony dopingiem kibiców doprowadził do tie-breaka. W nim po zaciętym boju lepsze okazały się Rudkovskaja i Krizanauskaite. W rezultacie wielkiego finału na drugim stopniu podium stanęły Vasiliauskaite i Kliokmanaite, natomiast ze złota cieszyły się Rudkovskaja i Krizanauskaite.

Niedzielne wyniki VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Termika:

Półfinały:

Kun/Villám (HUN) – Ievute/Kliokmanaite (LTU) 0:2 (28:30, 18:21)

Rudkovskaja/Krizanauskaite (LTU) – Alupei/Vaida (ROU) 2:0 (21:13, 21:16)

Mecz o 3. miejsce:

Kun/Villám (HUN) – Alupei/Vaida (ROU) 1:2 (21:15, 16:21, 11:15)

Finał

Ievute/Kliokmanaite (LTU) – Rudkovskaja/Krizanauskaite (LTU) 1:2 (21:15, 24:26, 10:15)