Anita Włodarczyk szósta w mistrzostwach świata

Włodarczyk w swojej najlepszej próbie osiągnęła 74,64.

Rogers triumfowała najlepszym w tym roku wynikiem na świecie - 80,51. Kanadyjka została czwartą kobietą, która przekroczyła barierę 80 metrów.

Druga Zhao uzyskała 77,60 m, a trzecia Zhang - 77,10.

Katarzyna Furmanek i Ewa Różańska odpadły w niedzielnych eliminacjach.

To siódme mistrzostwa świata 40-letniej Włodarczyk, która zdobyła cztery złote medale w imprezach tej rangi. Triumfowała cztery razy z rzędu od Berlinie (2009), przez Moskwę (2013) i Pekin (2015) po Londyn (2017). Mogła osiągnąć jeszcze więcej, ale ze względu na kontuzje opuściła czempionat w Dausze (2019) i Eugene (2022). Dwa lata temu w Budapeszcie odpadła w eliminacjach i została sklasyfikowana na 13. pozycji.

Rekordzistka świata - 82,98 z 28 sierpnia 2016 w Warszawie - ma też w dorobku trzy złote medale olimpijskie.

BS, PAP