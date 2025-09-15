Anita Włodarczyk szósta w mistrzostwach świata

Inne

Anita Włodarczyk zajęła szóste miejsce w rzucie młotem podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio. Wygrała Kanadyjka Camryn Rogers, przed Chinkami Jie Zhao i Jiale Zhang.

Anita Włodarczyk szósta w mistrzostwach świata
fot. PAP
Anita Włodarczyk

Włodarczyk w swojej najlepszej próbie osiągnęła 74,64.

 

ZOBACZ TAKŻE: Skład reprezentacji Polski na MŚ w Tokio. Oni powalczą o medale

 

Rogers triumfowała najlepszym w tym roku wynikiem na świecie - 80,51. Kanadyjka została czwartą kobietą, która przekroczyła barierę 80 metrów.

 

Druga Zhao uzyskała 77,60 m, a trzecia Zhang - 77,10.

 

Katarzyna Furmanek i Ewa Różańska odpadły w niedzielnych eliminacjach.

 

To siódme mistrzostwa świata 40-letniej Włodarczyk, która zdobyła cztery złote medale w imprezach tej rangi. Triumfowała cztery razy z rzędu od Berlinie (2009), przez Moskwę (2013) i Pekin (2015) po Londyn (2017). Mogła osiągnąć jeszcze więcej, ale ze względu na kontuzje opuściła czempionat w Dausze (2019) i Eugene (2022). Dwa lata temu w Budapeszcie odpadła w eliminacjach i została sklasyfikowana na 13. pozycji.

 

Rekordzistka świata - 82,98 z 28 sierpnia 2016 w Warszawie - ma też w dorobku trzy złote medale olimpijskie.

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ANITA WŁODARCZYKINNELEKKOATLETYKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Klaudia Kazimierska: Ja sama jeszcze w lutym nie wierzyłam, że będę tak biegała
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 