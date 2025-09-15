Armand Duplantis pobił rekord świata! Niesamowity skok w mistrzostwach świata

Armand Duplantis podbił swój rekord świata w skoku o tyczce! Podczas MŚ 2025 w Tokio słynny Szwed skoczył 6,30 m, co oczywiście zapewniło mu złoty medal w tej konkurencji.

Armand Duplantis pobił rekord świata! Niesamowity skok w mistrzostwach świata
fot. PAP
Armand Duplantis pobił rekord świata!

Poprzedni rekord należał do Duplantisa - 6,29. 

 

Podium uzupełnili Grek Emmanouil Karalis (6,00) oraz Kurtis Marschall z Australii (5,95).

 

25-letni „Mondo”, dwukrotny mistrz olimpijski, po raz 14. poprawił rekord świata, a czwarty w tym roku - po Clermont-Ferrand (6,27 m) w lutym, Sztokholmie (6,28 m) 15 czerwca oraz Budapeszcie (6,29) 12 sierpnia.

 

Szwed trzeci raz z rzędu został mistrzem świata na stadionie.

 

W sobotę w eliminacjach odpadł Piotr Lisek.

 

BS, Polsat Sport, PAP
