Armand Duplantis pobił rekord świata! Niesamowity skok w mistrzostwach świata

Poprzedni rekord należał do Duplantisa - 6,29.

Podium uzupełnili Grek Emmanouil Karalis (6,00) oraz Kurtis Marschall z Australii (5,95).

25-letni „Mondo”, dwukrotny mistrz olimpijski, po raz 14. poprawił rekord świata, a czwarty w tym roku - po Clermont-Ferrand (6,27 m) w lutym, Sztokholmie (6,28 m) 15 czerwca oraz Budapeszcie (6,29) 12 sierpnia.

Szwed trzeci raz z rzędu został mistrzem świata na stadionie.

W sobotę w eliminacjach odpadł Piotr Lisek.

BS, Polsat Sport, PAP