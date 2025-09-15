Wieczysta w siedmiu rozegranych meczach zdobyła 14 punktów. W pierwszych sześciu spotkaniach była niepokonana, notując cztery zwycięstwa i dwa remisy. Dopiero w poprzedniej kolejce Betclic 1. Ligi piłkarze Przemysława Cecherza zaliczyli porażkę z Polonią Bytom 0:2.

Stal zgromadziła o trzy "oczka" mniej od swojego rywala, rozgrywając o jedno spotkanie więcej. W ostatniej serii gier, przed przerwą reprezentacyjną, podopieczni Ivana Djurdjevicia zremisowali przed własną publicznością 2:2 z Ruchem Chorzów. Dla mieleckiego zespołu bramki zdobyli Jost Pisek i Kamil Odolak.

Relacja live i wynik na żywo meczu KS Wieczysta Kraków - Stal Mielec na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

MR, Polsat Sport