Betclic 1 Liga: Wieczysta Kraków - Stal Mielec. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Wieczysta Kraków - Stal Mielec to spotkanie w ramach dziewiątej kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Wieczysta Kraków - Stal Mielec na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

Wieczysta w siedmiu rozegranych meczach zdobyła 14 punktów. W pierwszych sześciu spotkaniach była niepokonana, notując cztery zwycięstwa i dwa remisy. Dopiero w poprzedniej kolejce Betclic 1. Ligi piłkarze Przemysława Cecherza zaliczyli porażkę z Polonią Bytom 0:2.

 

ZOBACZ TAKŻE: Manchester City rozbił United w derbach

 

Stal zgromadziła o trzy "oczka" mniej od swojego rywala, rozgrywając o jedno spotkanie więcej. W ostatniej serii gier, przed przerwą reprezentacyjną, podopieczni Ivana Djurdjevicia zremisowali przed własną publicznością 2:2 z Ruchem Chorzów. Dla mieleckiego zespołu bramki zdobyli Jost Pisek i Kamil Odolak.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu KS Wieczysta Kraków - Stal Mielec na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

MR, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
1 LIGABETCLIC 1 LIGABETCLIC 1 LIGA 2025/26PIŁKA NOŻNASTAL MIELECWIECZYSTA KRAKÓW

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 