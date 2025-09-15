Były siatkarz PlusLigi ma plan na przyszłość. "Dlatego się na to zdecydowałem"
Srećko Lisinac, były zawodnik PGE Projektu Warszawa, nie zakończył jeszcze oficjalnie siatkarskiej kariery, ale już przygotowuje plan na przyszłość. Serbski środkowy uczestniczył w kursie trenerskim FIVB, który odbył się w ubiegłym tygodniu na Cyprze.
Mistrz Europy z 2019 roku trafił do Warszawy z jednej z najlepszych włoskich ekip, Itasu Trentino, przed sezonem 2023/2024. W pełni zdrowia byłby wielkim wzmocnieniem Projektu. Całe rozgrywki stracił jednak na zmaganiach z urazem.
Mimo wielu konsultacji lekarskich i długiej rehabilitacji Lisinac nadal nie wrócił na boisko. Choć Serb nie zakończył jeszcze oficjalnie kariery zawodniczej, postanowił otworzyć się na nowe możliwości. Wraz z kolegą z reprezentacji, Nemanją Petriciem, wziął udział w kursie trenerskim FIVB w Limassol na Cyprze. Uczestniczyło w nim zaledwie 25 osób z całego świata, a zajęcia prowadził profesor George Giatsis, światowej sławy ekspert w dziedzinie kinezjologii (gałęzi nauki zajmującej się ruchem ciała człowieka), którego prace wpłynęły na rozwój siatkówki zarówno w halowej, jak i plażowej odmianie.
- Od dwóch sezonów jestem kontuzjowany i wciąż pracuję nad powrotem na boisko. W chwilach, w których nie mogę grać, staram się rozwijać i patrzeć na siatkówkę oczami trenera. Właśnie dlatego zdecydowałem się na ten kurs. Zostaliśmy serdecznie przyjęci na Cyprze i chciałbym podziękować tamtejszej Federacji i panu Giorgosowi Stefanidisowi za gościnę. Warunki pracy i atmosfera były wspaniałe, a wykłady doktora Giatsisa były dla mnie bardzo cenne - powiedział Lisinac w rozmowie z serbskim dziennikiem "Blic".
Srećko Lisinac ma na swoim koncie występy w polskich drużynach (AZS Częstochowa i PGE Skra Bełchatów). Wraz z bełchatowskim klubem świętował wiele sukcesów, jak choćby mistrzostwo Polski w 2018 i Puchar Polski w 2016 roku. Serb może również pochwalić się mistrzostwem Niemiec, zdobytym z Berlin Recycling Volleys w 2014 roku. Od 2018 roku Lisinac reprezentował Itas Trentino, z którym wygrał Klubowe Mistrzostwa Świata (2018), a swoją przygodę z włoskim klubem zwieńczył mistrzostwem kraju w sezonie 2022/23. Z reprezentacją swojego kraju 33-letni obecnie zawodnik zwyciężał w Lidze Światowej (2016) i mistrzostwach Europy (2019).