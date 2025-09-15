Były siatkarz PlusLigi ma plan na przyszłość. "Dlatego się na to zdecydowałem"

Mistrz Europy z 2019 roku trafił do Warszawy z jednej z najlepszych włoskich ekip, Itasu Trentino, przed sezonem 2023/2024. W pełni zdrowia byłby wielkim wzmocnieniem Projektu. Całe rozgrywki stracił jednak na zmaganiach z urazem.

ZOBACZ TAKŻE: Zaskakujący transfer polskiego siatkarza. Ma na koncie złote medale ME i MŚ

Mimo wielu konsultacji lekarskich i długiej rehabilitacji Lisinac nadal nie wrócił na boisko. Choć Serb nie zakończył jeszcze oficjalnie kariery zawodniczej, postanowił otworzyć się na nowe możliwości. Wraz z kolegą z reprezentacji, Nemanją Petriciem, wziął udział w kursie trenerskim FIVB w Limassol na Cyprze. Uczestniczyło w nim zaledwie 25 osób z całego świata, a zajęcia prowadził profesor George Giatsis, światowej sławy ekspert w dziedzinie kinezjologii (gałęzi nauki zajmującej się ruchem ciała człowieka), którego prace wpłynęły na rozwój siatkówki zarówno w halowej, jak i plażowej odmianie.

- Od dwóch sezonów jestem kontuzjowany i wciąż pracuję nad powrotem na boisko. W chwilach, w których nie mogę grać, staram się rozwijać i patrzeć na siatkówkę oczami trenera. Właśnie dlatego zdecydowałem się na ten kurs. Zostaliśmy serdecznie przyjęci na Cyprze i chciałbym podziękować tamtejszej Federacji i panu Giorgosowi Stefanidisowi za gościnę. Warunki pracy i atmosfera były wspaniałe, a wykłady doktora Giatsisa były dla mnie bardzo cenne - powiedział Lisinac w rozmowie z serbskim dziennikiem "Blic".

Srećko Lisinac ma na swoim koncie występy w polskich drużynach (AZS Częstochowa i PGE Skra Bełchatów). Wraz z bełchatowskim klubem świętował wiele sukcesów, jak choćby mistrzostwo Polski w 2018 i Puchar Polski w 2016 roku. Serb może również pochwalić się mistrzostwem Niemiec, zdobytym z Berlin Recycling Volleys w 2014 roku. Od 2018 roku Lisinac reprezentował Itas Trentino, z którym wygrał Klubowe Mistrzostwa Świata (2018), a swoją przygodę z włoskim klubem zwieńczył mistrzostwem kraju w sezonie 2022/23. Z reprezentacją swojego kraju 33-letni obecnie zawodnik zwyciężał w Lidze Światowej (2016) i mistrzostwach Europy (2019).