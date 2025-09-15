Nieobecność kapitana reprezentacji w pierwszym składzie mogła wzbudzić niepokój wśród kibiców. Selekcjoner zdradził, że doświadczony siatkarz nie jest w pełni gotowy do gry. Stąd od pierwszej minuty spotkanie rozpoczął Kewin Sasak. Nie ujawnił jednak szczegółów dotyczących ewentualnego urazu 37-latka. Serb dodał również, iż z dolegliwościami zdrowotnymi zmaga się Jan Firlej.

ZOBACZ TAKŻE: Wyniki i skróty MŚ siatkarzy 2025

- "Kuraś" nie jest na sto procent. Dlatego Kewin zaczyna w pierwszym składzie. Firu jest, ale mam nadzieję, że nie będę musiał z niego korzystać. Reszta jest okej - podsumował selekcjoner.

Więcej na temat dyspozycji Kurka w studiu Polsatu Sport powiedział prezes PZPS Sebastian Świderski.

- To nic poważnego. W następnym spotkaniu zobaczymy Bartka. Lepiej dmuchać na zimne. Jeszcze dużo spotkań i mam nadzieję, że do końca tego turnieju Bartek będzie z nami i będzie dawał z siebie 100% - zaznaczył.

Po starciu z Katarem Biało-Czerwonych czeka jeszcze jedna potyczka w grupie. W środę zagrają z Holendrami. Rozgrywane na Filipinach mistrzostwa świata potrwają do 28 września. Mistrzowskiego tytułu broni reprezentacja Włoch.

Cała rozmowa z Nikolą Grbiciem w poniższym materiale wideo.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mtu, Polsat Sport