Co się dzieje z Bartoszem Kurkiem? Nikola Grbić zabrał głos

Bartosz Kurek nie znalazł się w w wyjściowym składzie reprezentacji Polski na mecz z Katarem na mistrzostwach świata na Filipinach. Głos na temat stanu zdrowia poszczególnych kadrowiczów zabrał Nikola Grbić.

Fot. PAP/EPA
Bartosz Kurek

Nieobecność kapitana reprezentacji w pierwszym składzie mogła wzbudzić niepokój wśród kibiców. Selekcjoner zdradził, że doświadczony siatkarz nie jest w pełni gotowy do gry. Stąd od pierwszej minuty spotkanie rozpoczął Kewin Sasak. Nie ujawnił jednak szczegółów dotyczących ewentualnego urazu 37-latka. Serb dodał również, iż z dolegliwościami zdrowotnymi zmaga się Jan Firlej. 

 

- "Kuraś" nie jest na sto procent. Dlatego Kewin zaczyna w pierwszym składzie. Firu jest, ale mam nadzieję, że nie będę musiał z niego korzystać. Reszta jest okej - podsumował selekcjoner. 

 

Więcej na temat dyspozycji Kurka w studiu Polsatu Sport powiedział prezes PZPS Sebastian Świderski. 

 

- To nic poważnego. W następnym spotkaniu zobaczymy Bartka. Lepiej dmuchać na zimne. Jeszcze dużo spotkań i mam nadzieję, że do końca tego turnieju Bartek będzie z nami i będzie dawał z siebie 100% - zaznaczył.

 

Po starciu z Katarem Biało-Czerwonych czeka jeszcze jedna potyczka w grupie. W środę zagrają z Holendrami. Rozgrywane na Filipinach mistrzostwa świata potrwają do 28 września. Mistrzowskiego tytułu broni reprezentacja Włoch. 

 

Cała rozmowa z Nikolą Grbiciem w poniższym materiale wideo. 

 

mtu, Polsat Sport
MŚ siatkarzy - Polska...

