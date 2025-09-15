Podczas sobotniej gali Jeżewski spróbuje przedłużyć zwycięską serię do sześciu. Ostatni pojedynek stoczył w kwietniu tego roku. Wówczas pokonał na punkty Vaclava Pejsara.

Teraz przyjdzie mu zmierzyć się z Rosmenem Brito. Wenezuelczyk wszystkie swoje wygrane potyczki w karierze stoczył w ojczyźnie, natomiast jedyne porażki przytrafiły mu się za granicą - konkretnie w Azerbejdżanie i Japonii.

W co-main evencie wystąpi Kajetan Kalinowski. Jego rywalem będzie Yeison Gonzalez, który również pochodzi z Wenezueli. Z tego kraju jest także Joniker Tovar, a zatem przeciwnik Mateusza Polskiego. Ponadto na gali czekają nas pojedynki z udziałem m.in. Filipa Wąchały czy Łukasza Puczyńskiego.

Estimet Rocky Boxing Night XXII. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja gali Estimet Rocky Boxing Night XXII w Polsacie Sport Fight i na Polsat Box Go (19:00) oraz w Super Polsacie od 20:00.

Karta walk:

Nikodem Jeżewski (24-2-1) - Rosmen Brito (13-2)

Kajetan Kalinowski (10-1) - Yeison Gonzalez (21-14)

Mateusz Polski (9-1) - Joniker Tovar (22-5-1)

Filip Wąchała (3-0) - Nikita Chorni (2-0)

Łukasz Puczyński (5-1-1) - Jose Yeguez (8-5)

Vitali Burlak (0-0) - Michał Kuźniak (0-0-1)

mtu, Polsat Sport