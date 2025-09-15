Fajdek wystąpi w finale. Powalczy o szósty medal MŚ

Fajdek ósmy raz uczestniczy w mistrzostwach świata. 36-latek w swojej najlepszej próbie osiągnął 78,78 m i uplasował się na drugiej pozycji.

ZOBACZ TAKŻE: Polak ukończył maraton. Najlepszy był Tanzańczyk

Wrotyński uzyskał wynik 69,33 i zajął ostatnie, 36. miejsce.

Najlepszy w eliminacjach był broniący tytułu Ethan Katzberg z Kanady - 81,85. Do finału awansowało 12 zawodników.

Finał rzutu młotem odbędzie się we wtorek. Fajdek ma w dorobku pięć tytułów mistrza świata. Pierwszy raz w zawodach tej rangi triumfował w 2013 roku w Moskwie, a piąty złoty medal MŚ zdobył w 2022 roku w Eugene. Dwa lata temu w Budapeszcie zajął czwarte miejsce.