Fajdek wystąpi w finale. Powalczy o szósty medal MŚ

Paweł Fajdek awansował do finału rzutu młotem w lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Tokio. We wtorek powalczy o szósty medal imprezy tej rangi. Marcin Wrotyński odpadł w eliminacjach.

fot. PAP/EPA
Fajdek ósmy raz uczestniczy w mistrzostwach świata. 36-latek w swojej najlepszej próbie osiągnął 78,78 m i uplasował się na drugiej pozycji.

 

Wrotyński uzyskał wynik 69,33 i zajął ostatnie, 36. miejsce.

 

Najlepszy w eliminacjach był broniący tytułu Ethan Katzberg z Kanady - 81,85. Do finału awansowało 12 zawodników.

 

Finał rzutu młotem odbędzie się we wtorek. Fajdek ma w dorobku pięć tytułów mistrza świata. Pierwszy raz w zawodach tej rangi triumfował w 2013 roku w Moskwie, a piąty złoty medal MŚ zdobył w 2022 roku w Eugene. Dwa lata temu w Budapeszcie zajął czwarte miejsce.

