Julia Szeremeta była o krok od złota. Wicemistrzyni świata zdradziła, czego zabrakło
- Emocje powoli opadają, ale jeszcze są. Nie oglądałam jeszcze pojedynku i nie analizowałam. Taki jest sport, raz się wygrywa, raz się przegrywa - powiedziała Julia Szeremeta, która w poniedziałek wróciła do Polski z mistrzostw świata.
Julia Szeremeta: Ręka trochę boli, ale nie jest najgorzej
Tomasz Dylak: To są momenty, które trzeba celebrować
W rozgrywanym w Liverpoolu turnieju 22-latka zajęła drugie miejsce. W finale po zaciętej walce musiała uznać wyższość Jaismine Lamborii z Indii. Srebrny medal Polki należy odbierać, jako spory sukces, gdyż przez większą części zmagań w Anglii borykała się z kontuzją ręki. Jak stwierdziła Szeremeta, z urazem jest coraz lepiej.
- Troszkę boli, ale nie jest najgorzej - powiedziała.
Ból nie był jedynym problemem wicemistrzyni olimpijskiej z Paryża. Jak sama zaznaczyła, w turnieju zabrakło jej spokoju i luzu, który jest jej największym ringowym atutem.
- Najlepiej się czuję się, jak w ringu nie jestem spięta. W tym turnieju byłam jednak delikatnie spięta. Trochę nie czułam się sobą w ringu. Przygotowania były bardzo dobre, formę miałam perfekcyjną. Ale to nie było coś takiego, jak na igrzyskach czy Pucharze Świata, gdzie miałam duży luz. Tutaj byłam bardzo skoncentrowana i trochę spięta - wyjaśniała.
Nie tylko Szeremeta przywiozła z Anglii medal. Złoto zdobyła Agata Kaczmarska, a srebro Aneta Rygielska.
- Bardzo się cieszę, że nam się udało. Zapisaliśmy się w historii. Oczywiście celowałam w złoto, niestety nie wyszło. Następnym razem będę miała szansę na rewanż - podkreśliła.
Powody do zadowolenia ma również trener polskich pięściarek Tomasz Dylak
- To była niezapomniana przygoda. To są momenty, które trzeba celebrować. Przeważnie jest to ciężka praca, pot, łzy, porażki i niepowodzenia. Dlatego z takich momentów trzeba się cieszyć - powiedział.
Rozmowy z Julią Szeremetą i Tomaszem Dylakiem w poniższym materiale wideo.
