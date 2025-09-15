W rozgrywanym w Liverpoolu turnieju 22-latka zajęła drugie miejsce. W finale po zaciętej walce musiała uznać wyższość Jaismine Lamborii z Indii. Srebrny medal Polki należy odbierać, jako spory sukces, gdyż przez większą części zmagań w Anglii borykała się z kontuzją ręki. Jak stwierdziła Szeremeta, z urazem jest coraz lepiej.

- Troszkę boli, ale nie jest najgorzej - powiedziała.

Ból nie był jedynym problemem wicemistrzyni olimpijskiej z Paryża. Jak sama zaznaczyła, w turnieju zabrakło jej spokoju i luzu, który jest jej największym ringowym atutem.

- Najlepiej się czuję się, jak w ringu nie jestem spięta. W tym turnieju byłam jednak delikatnie spięta. Trochę nie czułam się sobą w ringu. Przygotowania były bardzo dobre, formę miałam perfekcyjną. Ale to nie było coś takiego, jak na igrzyskach czy Pucharze Świata, gdzie miałam duży luz. Tutaj byłam bardzo skoncentrowana i trochę spięta - wyjaśniała.

Nie tylko Szeremeta przywiozła z Anglii medal. Złoto zdobyła Agata Kaczmarska, a srebro Aneta Rygielska.

- Bardzo się cieszę, że nam się udało. Zapisaliśmy się w historii. Oczywiście celowałam w złoto, niestety nie wyszło. Następnym razem będę miała szansę na rewanż - podkreśliła.

Powody do zadowolenia ma również trener polskich pięściarek Tomasz Dylak

- To była niezapomniana przygoda. To są momenty, które trzeba celebrować. Przeważnie jest to ciężka praca, pot, łzy, porażki i niepowodzenia. Dlatego z takich momentów trzeba się cieszyć - powiedział.

Rozmowy z Julią Szeremetą i Tomaszem Dylakiem w poniższym materiale wideo.