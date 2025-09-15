Kewin Sasak wszedł w buty Bartosza Kurka. Jak sobie poradził?

- O tym, że wychodzę w pierwszym składzie dowiedziałem się w szatni - powiedział po meczu z Katarem Kewin Sasak. Atakujący zajął na boisku miejsce Bartosza Kurka, który nie był w pełni dyspozycji.

Fot. FIVB
Kewin Sasak

Największe problemy Polakom Katarczycy sprawili w pierwszym secie. Z biegiem czasu podopieczni Nikoli Grbicia przejęli zdecydowaną kontrolę nad spotkaniem. Im dalej w mecz, tym coraz lepiej radził sobie również Sasak. 

 

- Szukałem wysokości i zasięgu. Były wybloki, parę akcji niesamowicie obronili. Taka specyfika pierwszych setów. Przebrnęliśmy przez to i pewnie wygraliśmy - podsumował. 

 

Przypomnijmy, że na pozycji rozgrywającego grał klubowy kolega 28-latka - Marcin Komenda. 

 

- Marcin powiedział, że dostanę dużo piłek i trzymałem go za słową. To dla mnie też doświadczenie - stwierdził. 

 

Cała rozmowa w poniższym materiale wideo. 

 

