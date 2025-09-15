Największe problemy Polakom Katarczycy sprawili w pierwszym secie. Z biegiem czasu podopieczni Nikoli Grbicia przejęli zdecydowaną kontrolę nad spotkaniem. Im dalej w mecz, tym coraz lepiej radził sobie również Sasak.

- Szukałem wysokości i zasięgu. Były wybloki, parę akcji niesamowicie obronili. Taka specyfika pierwszych setów. Przebrnęliśmy przez to i pewnie wygraliśmy - podsumował.

Przypomnijmy, że na pozycji rozgrywającego grał klubowy kolega 28-latka - Marcin Komenda.

- Marcin powiedział, że dostanę dużo piłek i trzymałem go za słową. To dla mnie też doświadczenie - stwierdził.

Cała rozmowa w poniższym materiale wideo.

mtu, Polsat Sport