Kolejne podwójne podium Ruty w europejskiej Formule 4

Podobnie jak podczas pierwszych, lipcowych zawodów na francuskim Circuit Paul Ricard, również na Mugello pochodzący z Warszawy Ruta dwukrotnie finiszował w pierwszej trójce w kategorii Rookie.



Jedyny Polak w stawce 34 zawodników i zawodniczek z całego świata, do pierwszego z trzech wyścigów zakwalifikował się na wysokim, 11. miejscu. Po zaciętej walce przebił się następnie na siódmą pozycję na mecie i trzecią lokatę wśród debiutantów.



W drugim wyścigu, po starcie z 16. pola, podopieczny holenderskiej ekipy Van Amersfoort Racing z podium rozminął się o mniej niż pół sekundy. Sięgnął jednak po solidne, dwunaste miejsce w całej stawce i piąte w Rookie, a w trzecim wyścigu znów wrócił na pudło.



Ruszając z 14. lokaty, młody Polak widowiskowo przebił się na dziewiąte miejsce, do samego końca walcząc o drugą pozycję wśród debiutantów, do której zabrakło mu mniej niż jednej dziesiątej sekundy. Dzięki kolejnemu podium, 17-latek umocnił się na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej kategorii Rookie.



Do wicelidera klasyfikacji debiutantów Polak traci tylko trzy a do lidera 30 punktów na 75 możliwych jeszcze do zdobycia podczas finału, który odbędzie się pod koniec października na słynnym torze Monza.

ZOBACZ TAKŻE: Aleksander Ruta debiutuje we włoskiej Formule 4



Najpierw jednak Rutę czekają wyścigi szóstej i przedostatniej rundy mistrzostw Włoch Formuły 4, które odbędą się za tydzień na hiszpańskim torze Formuły 1 pod Barceloną.



- Pokazaliśmy podczas tej rundy naprawdę dobre tempo i postępy, a także dwukrotnie stanęliśmy na podium debiutantów, dlatego wracam do Polski zadowolony – mówi Aleksander Ruta. – Cieszę się z kolejnych dobrych wyników, choć nie ukrywam, że w końcówce sezonu chcę walczyć o jeszcze wyższe miejsca na podium Rookie i jeszcze więcej punktów do klasyfikacji generalnej, w której zajmuję dwunaste miejsce. Teraz z kolei nie mogę doczekać się wyścigów w Barcelonie.



- To był bardzo pozytywny i budujący weekend – dodaje trener kierowcy, Jakub Wysocki. – Kwalifikacje nie poszły co prawda całkowicie zgodnie z planem, ale we wszystkich trzech wyścigach Olek zyskiwał pozycje. Odważnie, do samego końca, walczył z dużo bardziej doświadczonymi rywalami i ponownie dwukrotnie stanął na podium wśród debiutantów. Widać, że czuje się coraz pewniej, a to powinno przełożyć się na bardzo mocną końcówkę sezonu w jego wykonaniu.

