Kolejny awans Majchrzaka. Najwyższe miejsce w karierze

Tenis

Hiszpan Carlos Alcaraz wciąż prowadzi w rankingu światowym tenisistów. Kamil Majchrzak, który jest od tygodnia najwyżej notowanym Polakiem, awansował z 62. na 61. miejsce, najwyższe w karierze. Hubert Hurkacz jest 71.

Kolejny awans Majchrzaka. Najwyższe miejsce w karierze
fot. PAP
Kolejny awans Majchrzaka. Najwyższe miejsce w karierze

Za Alcarazem ze stratą 760 punktów plasuje się niedawny lider zestawienia, Włoch Jannik Sinner, a trzeci - już ze znaczącą różnicą - jest Niemiec Alexander Zverev.

 

ZOBACZ TAKŻE: Świątek szykuje się do startu, a tu WTA ogłasza. Zmian nie będzie

 

Obaj Polacy w czołowej setce zestawienia leczą kontuzje i nie uczestniczyli w rozegranym w weekend w Gdyni meczu Pucharu Davisa. Majchrzak w najnowszym notowaniu przesunął się z 62. na 61. miejsce, co jest jego najlepszym osiągnięciem w karierze. Hurkacz, który pauzuje już ponad dwa miesiące, awansował z 72. na 71. pozycję.

Przejdź na Polsatsport.pl
TENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Camila Osorio Alycia Parks - Alicia Barnett Eden Silva. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 