Kolejny awans Majchrzaka. Najwyższe miejsce w karierze

Za Alcarazem ze stratą 760 punktów plasuje się niedawny lider zestawienia, Włoch Jannik Sinner, a trzeci - już ze znaczącą różnicą - jest Niemiec Alexander Zverev.

Obaj Polacy w czołowej setce zestawienia leczą kontuzje i nie uczestniczyli w rozegranym w weekend w Gdyni meczu Pucharu Davisa. Majchrzak w najnowszym notowaniu przesunął się z 62. na 61. miejsce, co jest jego najlepszym osiągnięciem w karierze. Hurkacz, który pauzuje już ponad dwa miesiące, awansował z 72. na 71. pozycję.