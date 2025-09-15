Kolejny awans Majchrzaka. Najwyższe miejsce w karierze
Hiszpan Carlos Alcaraz wciąż prowadzi w rankingu światowym tenisistów. Kamil Majchrzak, który jest od tygodnia najwyżej notowanym Polakiem, awansował z 62. na 61. miejsce, najwyższe w karierze. Hubert Hurkacz jest 71.
Za Alcarazem ze stratą 760 punktów plasuje się niedawny lider zestawienia, Włoch Jannik Sinner, a trzeci - już ze znaczącą różnicą - jest Niemiec Alexander Zverev.
Obaj Polacy w czołowej setce zestawienia leczą kontuzje i nie uczestniczyli w rozegranym w weekend w Gdyni meczu Pucharu Davisa. Majchrzak w najnowszym notowaniu przesunął się z 62. na 61. miejsce, co jest jego najlepszym osiągnięciem w karierze. Hurkacz, który pauzuje już ponad dwa miesiące, awansował z 72. na 71. pozycję.