Mistrz świata kończy karierę! Ma dopiero 31 lat

31-letni zawodnik od dłuższego czasu zmagał się z kontuzjami.

- Po intensywnej karierze pełnej wzlotów i upadków nadszedł czas, aby się pożegnać... Dałem z siebie wszystko i niczego nie żałuję - napisał były piłkarz Olympique Lyon, Barcelony i Lille.

Umtiti był jednym z bohaterów mundialu w Rosji w 2018 roku, strzelając gola w półfinałowym meczu z Belgią (1:0).

Jest on piątym mistrzem świata z tego turnieju, który zakończył karierę. Wcześniej taką decyzję podjęli Raphael Varane, Blaise Matuidi, Adil Rami, a w ubiegłym tygodniu rezerwowy bramkarz Steve Mandanda.

PAP