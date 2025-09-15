Mistrz świata kończy karierę! Ma dopiero 31 lat
Były obrońca piłkarskiej reprezentacji Francji Samuel Umtiti, mistrz świata z 2018 roku, ogłosił w mediach społecznościowych zakończenie kariery.
31-letni zawodnik od dłuższego czasu zmagał się z kontuzjami.
- Po intensywnej karierze pełnej wzlotów i upadków nadszedł czas, aby się pożegnać... Dałem z siebie wszystko i niczego nie żałuję - napisał były piłkarz Olympique Lyon, Barcelony i Lille.
Umtiti był jednym z bohaterów mundialu w Rosji w 2018 roku, strzelając gola w półfinałowym meczu z Belgią (1:0).
Jest on piątym mistrzem świata z tego turnieju, który zakończył karierę. Wcześniej taką decyzję podjęli Raphael Varane, Blaise Matuidi, Adil Rami, a w ubiegłym tygodniu rezerwowy bramkarz Steve Mandanda.