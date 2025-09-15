MŚ siatkarzy 2025: Polska - Holandia. Gdzie obejrzeć mecz? Transmisja TV i stream online

Polska i Holandia po dwóch kolejkach zmagań w grupie B zapewniły sobie awans do czołowej szesnastki mistrzostw świata siatkarzy. Polacy pokonali 3:0 Rumunię i 3:0 Katar, a Pomarańczowi wygrali 3:1 z Katarem oraz 3:0 z Rumunią.

Reprezentacja Polski będzie faworytem starcia z Holendrami. W tegorocznej edycji Ligi Narodów podopieczni trenera Nikoli Grbicia zajęli pierwsze miejsce, w turnieju finałowym wygrali trzy mecze bez straty seta. Holendrzy zakończyli zmagania na ostatnim miejscu w tabeli fazy zasadniczej i pożegnali się z tymi elitarnymi rozgrywkami przynajmniej na jeden sezon.

Największą gwiazdą holenderskiej siatkówki jest Nimir Abdel-Aziz. Słynny atakujący nie grał w VNL, miał wzmocnić drużynę na mistrzostwa świata, ale na Filipiny ostatecznie nie poleciał. Mimo tego, Pomarańczowi wykonali w turnieju plan minimum i zdołali przebrnąć przez fazę grupową.

Polska rozegrała z Holandią swój pierwszy, historyczny mecz w mistrzostwach świata siatkarzy. W 1949 roku w Pradze Polacy pewnie wygrali 3:0. Później grali w MŚ z tym rywalem jeszcze tylko raz - w 1966 roku, gdy turniej znów organizowała Czechosłowacja. W Czeskich Budziejowicach Polska wygrała 3:1. Kto będzie górą w trzecim starciu obu reprezentacji w finałach siatkarskich mistrzostw świata?

Polska - Holandia. Gdzie obejrzeć mecz siatkarzy?

Transmisja meczu Polska – Holandia w środę 17 września o godzinie 11.50 w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Extra 2 od godziny 11.00.