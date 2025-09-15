Grbić zdradził przed meczem z Katarem. Tę jedną rzecz powiedział rano zawodnikom

Reprezentacja Polski w siatkówce udanie rozpoczęła mistrzostwa świata zostawiając w pokonanym polu reprezentację Rumunii (3:0). Kolejnym przeciwnikiem "Biało-Czerwonych" będzie 23. ekipa rankingu FIVB - Katar, z którym Polacy zmierzą się w poniedziałek o godzinie 15:30 polskiego czasu.

Przed tym spotkaniem dziennikarz Polsatu Sport Marcin Lepa przepytał selekcjonera polskich siatkarzy Nikolę Grbicia.

- Myślę, że najniebezpieczniejszą dla nas rzeczą w meczu z Katarem nie będzie dobór złej taktyki, czy też brak techniki, ale ewentualne niedocenienie rywali. Wiadomo, że na papierze to my jesteśmy faworytami i każdy oczekuje, że wygramy każdego seta do 15, ale papier nie gra. Jeżeli nie zachowamy koncentracji, to możemy mieć problem, podobnie jak z Rumunami, gdy kilka razy zostaliśmy zablokowani i zaczęliśmy atakować w aut. Musimy zagrać naszą siatkówkę i wtedy powinniśmy wygrać - powiedział Grbić.

- Jedyną rzeczą, którą powiedziałem zawodnikom rano po meczu z Rumunami było to, żeby nie popełniali prostych błędów. Chcę, by byli agresywni, bo jeśli chodzi o zagrywkę, to przecież tylko Marcin Komenda zagrywa flotem, ale ta agresja nie może oznaczać bezsensownego wybijania piłki poza boisko. Jeżeli zawodnik popełnia błąd, to powinien obrać taktykę, by w kolejnej próbie zagrać nieco lżej, ale za to celnie. Jeżeli mu się uda, to w kolejnej próbie znowu może spróbować zagrać mocniej. Jeżeli zdobędziemy kolejny punkt, to być może następnym razem znowu będzie się opłacało zagrać lżej, by dać szansę przeciwnikom na popełnienie błędu. Naszym atutem cały czas pozostaje przecież gra blokiem. Nie chcę dawać przeciwnikom zbyt wielu okazji do inkasowania darmowych punktów - objaśnił swoją taktykę serbski szkoleniowiec.

Polacy pozostają liderami grupy B, w której oprócz Rumunii i Kataru znalazła się również Holandia. W przypadku zwycięstwa nad Katarem nasi siatkarze mogą zapewnić sobie awans do 1/8 finału imprezy rozgrywanej na Filipinach.

