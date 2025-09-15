Ogromna szansa przed byłym reprezentantem Polski! Poprowadzi klub Bundesligi

Ekipa z Moenchengladbach nieudanie rozpoczęła nowy sezon Bundesligi. W trzech pierwszych meczach podopieczni trenera Seoane zapisali na swoim koncie remis i dwie porażki. Czarę goryczy przelała niedzielna klęska w starciu z Werderem Brema. Zespół z Nadrenii Północnej-Westfalii przegrał u siebie 0:4. W poniedziałek władze klubu poinformowały o zwolnieniu szwajcarskiego trenera.

Jego miejsce zajął Polanski. 39-latek pracuje w "Gladbach" od 2019 roku. Najpierw zajmował się grupami młodzieżowymi, a od 2022 roku prowadził drugą drużynę. Teraz, przynajmniej do czasu znalezienia nowego trenera, otrzyma swoją szansę na poziomie Bundesligi.

Przypomnijmy, że Polanski urodził się w 1986 roku w Sosnowcu. W wieku trzech lat wyemigrował z rodziną do Niemiec i to za naszą zachodnią granicą stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Do seniorskiego futbolu wchodził jako zawodnik "Gladbach". W 2008 roku przeniósł się do Hiszpanii i związał się z Getafe. Szybko jednak wrócił do Niemiec. Najpierw na zasadzie wypożyczenia, a następnie transferu definitywnego zasilił szeregi FSV Mainz. Ostatnim klubem w karierze środkowego pomocnika było Hoffenheim. Buty na kołku zawiesił w 2018 roku w wieku 32 lat.

Polanski był młodzieżowym reprezentantem Niemiec. W dorosłej kadrze nigdy jednak nie zadebiutował, choć w U-21 był nawet kapitanem. Później przekonywał, że jego celem jest gra dla kraju, w którym się wychował. W 2011 roku zmienił zdanie i wyraził chęć gry dla Polski. Ówczesny selekcjoner Franciszek Smuda postanowił dać mu szansę. W biało-czerwonych barwach zadebiutował w sierpniu 2011 roku w sparingu z Gruzją.

Niespełna rok później Polanski znalazł się w kadrze na Euro 2012. W rozgrywanym w Polsce i Ukrainie turnieju wystąpił we wszystkich trzech meczach Biało-Czerwonych. Po mistrzostwach Europy zagrał dla Polski jeszcze kilka razy, po czym w 2014 roku ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej.

W roli pierwszego trenera "Gladbach" 39-latek będzie mógł zadebiutować w najbliższy weekend. Jego podopieczni staną przed trudnym zadaniem, gdyż przyjdzie im zmierzyć się z na wyjeździe z Bayerem Leverkusen.