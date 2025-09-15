Oto pierwszy uczestnik fazy pucharowej MŚ siatkarzy. Już zapewnili sobie awans

Przed siatkarskimi mistrzostwami świata 32 drużyny zostały podzielone na 8 grup, wobec czego każda ekipa miała do rozegrania 3 mecze grupowe. Do 1/8 finału przejdą po 2 najlepsze, a w poniedziałek poznaliśmy już pierwszego uczestnika tej fazy turnieju. Dzięki dwóm wysokim zwycięstwom jako pierwsza w fazie pucharowej zameldowała się Turcja.

Reprezentacja Turcji trafiła do grupy G, gdzie przyszło jej się zmierzyć z Japonią oraz Libią, a do rozegrania pozostał im, zaplanowany na środę 17 września (godz. 08:00), mecz z Kanadą.

Do ostatniego spotkania grupowego Turcy podejdą z dużym spokojem, ponieważ ze względu na zwycięstwa nad Japonią (3:0) oraz Libią (3:1) już zapewnili sobie awans do 1/8 finału. Przeciwko Libii z bardzo dobrej strony pokazali się środkowy Bedirhan Bulbul oraz przyjmujący Efe Mandiraci. Drugi z wymienionych już teraz może się poszczycić statystyką 9 asów serwisowych w całym turnieju.

Podopieczni Slobodana Kovacia jak na razie prezentują wysoką formę i mogą liczyć się w kontekście walki o pozycje medalowe.

