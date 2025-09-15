Oto pierwszy uczestnik fazy pucharowej MŚ siatkarzy. Już zapewnili sobie awans

Siatkówka

Od piątku 12 września na Filipinach trwają mistrzostwa świata w piłce siatkowej mężczyzn. Jak na razie zespoły rywalizują w fazie grupowej, ale jedna ekipa, ze względu na 2 przekonujące zwycięstwa, jest już pewna udziału w fazie pucharowej turnieju.

Oto pierwszy uczestnik fazy pucharowej MŚ siatkarzy. Już zapewnili sobie awans
fot. PAP
Poznaliśmy pierwszego uczestnika fazy pucharowej siatkarskich mistrzostw świata.

Przed siatkarskimi mistrzostwami świata 32 drużyny zostały podzielone na 8 grup, wobec czego każda ekipa miała do rozegrania 3 mecze grupowe. Do 1/8 finału przejdą po 2 najlepsze, a w poniedziałek poznaliśmy już pierwszego uczestnika tej fazy turnieju. Dzięki dwóm wysokim zwycięstwom jako pierwsza w fazie pucharowej zameldowała się Turcja.

 

ZOBACZ TAKŻE: Kapitan Kataru z podziwem o Polsce. "Widzieliśmy ten zespół tylko w telewizji"

 

Reprezentacja Turcji trafiła do grupy G, gdzie przyszło jej się zmierzyć z Japonią oraz Libią, a do rozegrania pozostał im, zaplanowany na środę 17 września (godz. 08:00), mecz z Kanadą.

 

Do ostatniego spotkania grupowego Turcy podejdą z dużym spokojem, ponieważ ze względu na zwycięstwa nad Japonią (3:0) oraz Libią (3:1) już zapewnili sobie awans do 1/8 finału. Przeciwko Libii z bardzo dobrej strony pokazali się środkowy Bedirhan Bulbul oraz przyjmujący Efe Mandiraci. Drugi z wymienionych już teraz może się poszczycić statystyką 9 asów serwisowych w całym turnieju.

 

Podopieczni Slobodana Kovacia jak na razie prezentują wysoką formę i mogą liczyć się w kontekście walki o pozycje medalowe.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
BEDIRHAN BULBULEFE MANDIRACIMISTRZOSTWA ŚWIATAMŚ 2025 SIATKARZYREPREZENTACJA TURCJI W SIATKÓWCESIATKÓWKATURECCY SIATKARZE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Japonia - Turcja. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 