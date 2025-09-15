Polak ukończył maraton. Najlepszy był Tanzańczyk

Mateusz Kaczor zajął 50. miejsce w maratonie podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio. Zwyciężył Alphonce Simbu z Tanzanii. Za nim uplasował się Niemiec Amanal Petros, a trzeci był Włoch Iliass Aouani.

fot. PAP
Czołowa trójka razem wbiegła na bieżnię Stadionu Olimpijskiego. Simbu i Petros rywalizowali na ostatniej prostej i uzyskali czas 2:09.48. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był fotofinisz. Trzeci Aouani był wolniejszy o pięć sekund.

 

Debiutujący w mistrzostwach świata Kaczor przebiegł 42,195 km w 2:21.51.

