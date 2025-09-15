Polsat SiatCast - 16.09. Transmisja TV i stream online
Czas na kolejne wydanie Polsat SiatCast. Gdzie obejrzeć program? Transmisja we wtorek 16 września w Polsacie Sport 3 oraz na Polsat Box Go i Polsatsport.pl.
Gdzie obejrzeć Polsat SiatCast?
Trwają mistrzostwa świata siatkarzy na Filipinach. Polacy mają już za sobą dwa spotkania. Podopieczni Nikoli Grbicia bez straty seta uporali się z Rumunami i Katarczykami. Występy Biało-Czerwonych będą tematem przewodnim wtorkowego programu. Eksperci przeanalizują ich występy oraz zapowiedzą to, co przed nami.
Analizy, opinie i komentarze - tego nie zabraknie w najnowszym wydaniu Polsat SiatCast.
Transmisja Polsat SiatCast w Polsacie Sport 3 oraz na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o 9:00.
