Polsat SiatCast - 16.09. Transmisja TV i stream online

Siatkówka

Czas na kolejne wydanie Polsat SiatCast. Gdzie obejrzeć program? Transmisja we wtorek 16 września w Polsacie Sport 3 oraz na Polsat Box Go i Polsatsport.pl.

Polsat SiatCast - 16.09. Transmisja TV i stream online
Fot. Polsat Sport
Gdzie obejrzeć Polsat SiatCast?

Trwają mistrzostwa świata siatkarzy na Filipinach. Polacy mają już za sobą dwa spotkania. Podopieczni Nikoli Grbicia bez straty seta uporali się z Rumunami i Katarczykami. Występy Biało-Czerwonych będą tematem przewodnim wtorkowego programu. Eksperci przeanalizują ich występy oraz zapowiedzą to, co przed nami. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Gdzie obejrzeć mecz Polska - Holandia? 

 

Analizy, opinie i komentarze - tego nie zabraknie w najnowszym wydaniu Polsat SiatCast. 

 

Transmisja Polsat SiatCast w Polsacie Sport 3 oraz na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o 9:00. 

Przejdź na Polsatsport.pl
MISTRZOSTWA ŚWIATAPOLSAT SIATCASTREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Niemcy - Bułgaria. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 