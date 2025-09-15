Polska - Holandia. Siatkówka. Kiedy mecz siatkarzy? O której godzinie MŚ w siatkówkę 2025?

Siatkówka

Polska - Holandia, czyli czas na kolejny mecz polskich siatkarzy podczas mistrzostw świata 2025. Kiedy mecz Polska - Holandia w siatkówkę? O której godzinie mecz siatkarzy Polska - Holandia?

fot. FIVB
Czas na ostatni mecz polskich siatkarzy w fazie grupowej mistrzostw świata 2025. W pierwszej kolejce Polska ograła Rumunię, natomiast w drugiej serii gier rywalizowała z Katarem. W obu przypadkach Biało-Czerwoni wygrali 3:0. Ostatnim grupowym rywalem polskich siatkarzy będzie Holandia.

 

MŚ siatkarzy 2025. Zasady, format rozgrywek, regulamin turnieju. Co warto wiedzieć?

 

W pierwszej fazie MŚ 2025 drużyny podzielono na osiem grup po cztery zespoły w każdej.

 

Po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup awansują do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.

Kiedy mecz Polska - Holandia w siatkówkę? Kolejny mecz polskich siatkarzy na mistrzostwach świata 2025 zostanie rozegrany w środę 17 września. Godzina meczu siatkarzy Polska - Holandia to 12.00 polskiego czasu.

