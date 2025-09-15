Polska - Katar. Skrót meczu siatkarzy (WIDEO)

Kolejnym rywalem Polski w środę na zakończenie rozgrywek grupowych będzie Holandia.

MŚ siatkarzy 2025. Zasady, format rozgrywek, regulamin turnieju. Co warto wiedzieć?

We wcześniejszym spotkaniu grupy B Holandia wygrała z Rumunią 3:0 i również jest już pewna gry w 1/8 finału.

Biało-czerwoni walczą na Filipinach o odzyskanie tytułu po tym, jak trzy lata temu w Katowicach przegrali w finale z Włochami, a byli najlepsi w 2014 i 2018 roku.

Polska - Katar. Skrót meczu siatkarzy:

BS, PAP, Polsat Sport