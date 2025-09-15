Polska - Katar. Skrót meczu siatkarzy (WIDEO)
Polscy siatkarze wygrali z reprezentacją Kataru 3:0 (25:21, 25:14, 25:19) w swoim drugim meczu mistrzostw świata na Filipinach. Biało-czerwoni mają dwa zwycięstwa na koncie i są już pewni awansu do fazy pucharowej. Skrót meczu siatkarzy Polska - Katar w załączonym materiale wideo.
Kolejnym rywalem Polski w środę na zakończenie rozgrywek grupowych będzie Holandia.
We wcześniejszym spotkaniu grupy B Holandia wygrała z Rumunią 3:0 i również jest już pewna gry w 1/8 finału.
Biało-czerwoni walczą na Filipinach o odzyskanie tytułu po tym, jak trzy lata temu w Katowicach przegrali w finale z Włochami, a byli najlepsi w 2014 i 2018 roku.
