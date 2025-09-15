Popko wprost o oczekiwaniach wobec siatkarzy na MŚ. "Nie ma takiej możliwości"

Polscy siatkarze rozpoczęli mistrzostwa świata na Filipinach. W sobotę, 13 września, podopieczni Nikoli Grbicia pokonali drużynę narodową Rumunii 3:0. W pierwszym secie walka była bardzo wyrównana - o wyniku decydowała gra na przewagi, wygrana przez Polaków 34:32. W drugiej i trzeciej odsłonie nasza reprezentacja zaprezentowała się dużo lepiej, zwyciężając kolejno do 15 i 19, i zgarniając przy tym trzy punkty do tabeli grupy B.

Biało-Czerwoni są liderami rankingu FIVB, a także faworytami nie tylko do wygrania swojej grupy, ale i do końcowego triumfu.

- Oczekujemy zwycięstwa. Myślę, że przy tym ustawieniu na mistrzostwach, wypracowanym dobrą pozycją w światowym rankingu, oczekuje się walki o medale - bez wahania przyznał Popko.

W pierwszej fazie imprezy Polska zmierzy się jeszcze z Katarem i Holandią. Te kraje grały już ze sobą - górą byli zawodnicy z Europy, którzy zwyciężyli 3:1. Aby awansować do fazy pucharowej i walczyć o złoty krążek, podopieczni Nikoli Grbicia muszą wygrać jeszcze przynajmniej jedno z dwóch spotkań.

- Potrzebna jest pokora, to jest sport i trzeba pamiętać, że przeciwnik zawsze może mieć lepszy dzień, ale sądzę iż nie ma takiej możliwości, aby w najlepszej czwórce się nie znaleźć - przy takim potencjale, umiejętnościach i doświadczeniu zawodników oraz sztabu. Tym bardziej, że w 2014 i 2018 roku był złoty medal, a w 2022 - srebrny. Niemalże bronimy tytułu - dodał wiceprezes PZPS-u.

Teraz przed polską reprezentacją kolejny mecz na mistrzostwach świata. W poniedziałek, 15 września, Biało-Czerwoni podejmą Katar, a dwa dni później Holandię.

MR, Polsat Sport