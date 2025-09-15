Reprezentanci Polski w czołówce Eurobasketu. Tylko spójrz!

Wybrany do drugiej piątki turnieju Loyd, który od uzyskania na początku sierpnia obywatelstwa Polski rozegrał w drużynie narodowej 12 spotkań i zdobył w nich łącznie 220 punktów, w siedmiu meczach Eurobasketu miał średnią 22,4 pkt i w zestawieniu najlepszych strzelców ustąpił tylko gwiazdorom ligi NBA: Słoweńcowi Luce Doncicowi (Los Angeles Lakers), Grekowi Giannisowi Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Izraelczykowi Deniemu Avdiji (Portland Trail Blazers) i Finowi Lauriemu Markkanenowi (Utah Jazz).

Był także siódmy w zestawieniu najskuteczniejszych z rzutów wolnych.

Ponitka, który w trakcie Eurobasketu przekroczył granicę 2000 punktów w reprezentacji (183 spotkania, 2055 pkt), w zestawieniu najlepiej zbierających był 10., podobnie w klasyfikacji tzw. double-double.

Ponitka, Loyd i Michał Sokołowski (138 spotkań w reprezentacji, 1143 pkt) uplasowali się także na miejscach od piątego do dziewiątego pod względem liczby minut spędzanych na parkiecie.

Podopieczni trenera Igora Milicica, którzy w ćwierćfinale przegrali z późniejszym srebrnym medalistą Turcją, ostatecznie zostali sklasyfikowani na szóstym miejscu w Eurobaskecie 2025. Przed trzema laty wywalczyli w Berlinie czwartą lokatę.

JŻ, PAP