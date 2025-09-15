Sensacja na siatkarskim mundialu! Siódma drużyna świata odpadła z turnieju

Mowa o Japonii, która przed siatkarskim mundialem, razem z Turcją, Kanadą oraz Libią, trafiła do grupy G. Na inaugurację podopieczni Laurenta Tillie przegrali 0:3 z Turcją (19:25, 23:25, 19:25), a ze względu na zwycięstwa Kanadyjczyków (3:0) oraz Turków (3:1) nad Libią stało się jasne, że przed drugim meczem grupowym będą mieli nóż na gardle.

Japończycy zmierzyli się z Kanadyjczykami w poniedziałek i trudno powiedzieć, by dobrze weszli w mecz. Być może sparaliżowała ich stawka spotkania, ponieważ momentami nie było u nich widać tego, z czego słyną, czyli wielkiej determinacji i pozytywnej siatkarskiej energii.

- Być może będzie to frazes, ale wydaje mi się, że Japończykom brakuje dzisiaj typowej siatkarskiej formy - powiedział komentujący to spotkanie dziennikarz Polsatu Sport Marek Magiera.

Pierwszego seta przegrali do 20, drugiego do 23 i widmo wypadnięcia za burtę imprezy stało się jak najbardziej realne. W 3. partii na prowadzenie szybko wyszli grający o awans Kanadyjczycy i w pewnym momencie wyszli nawet na 5-punktowe prowadzenie (21:16). W kulminacyjnym momencie seta w Japonię wstąpiło nowe życie, w związku z czym zbliżyli się do przeciwników na 1 punkt (22:21). Kanadyjczycy zdawali sobie jednak sprawę z szansy na awans, a ciężar gry wziął na siebie Isaac Heslinga. Ostatecznie Kanada zwyciężyła domykając mecz wynikiem 25:22.

Japończykom pozostało do rozegrania jeszcze spotkanie z Libią, jednak już teraz wiemy, że będzie ono wyłącznie o honor. Ciekawie zapowiada się jednak walka o pierwsze miejsce między Turcją a Kanadą, również z naszego punktu widzenia. To właśnie z grupą G połączy się "polska grupa" B, więc przeciwnikiem reprezentacji Polski w 1/8 finału będzie jedna z tych drużyn.

W rankingu FIVB Japonia plasuje się obecnie na 7. miejscu, ustępując miejsca: Polsce, Włochom, Brazylii, Francji, USA oraz Słowenii. Z kolei za jej plecami znajdują się takie ekipy jak: Argentyna, Niemcy, Kuba, Bułgaria, Serbia, Turcja oraz... Kanada. Warto przypomnieć, że w ostatnich latach Japończycy zapisali na swoim koncie kilka znaczących sukcesów, jak choćby brązowy i srebrny medal siatkarskiej Ligi Narodów odpowiednio w 2023 i 2024 roku.

Japonia - Kanada 0:3 (20:25, 23:25, 22:25).

