Świetny start Skrzyszowskiej w mistrzostwach świata! Najlepszy wynik w sezonie

Po złoto sięgnęła reprezentantka Szwajcarii Ditaji Kambundji (12,24). Druga była Tobi Amusan z Nigerii (12,29), a podium uzupełniła Amerykanka Grace Stark (12,34).

Skrzyszowska dobrze zaplanowała szczyt formy, gdyż w finale MŚ w Tokio uzyskała swój najlepszy wynik w sezonie.

Polka miała najlepszą reakcję startową ze wszystkich finalistek - 0,141 s.

BS, Polsat Sport, PAP