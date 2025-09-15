Świetny start Skrzyszowskiej w mistrzostwach świata! Najlepszy wynik w sezonie

Pia Skrzyszowska zajęła piąte miejsce podczas mistrzostw świata 2025, jeśli chodzi o bieg na 100 metrów przez płotki. Polka pobiegła najszybciej w sezonie - 12,49.

Świetny start Skrzyszowskiej w mistrzostwach świata! Najlepszy wynik w sezonie
fot. PAP
Pia Skrzyszowska

Po złoto sięgnęła reprezentantka Szwajcarii Ditaji Kambundji (12,24). Druga była Tobi Amusan z Nigerii (12,29), a podium uzupełniła Amerykanka Grace Stark (12,34).

 

Skrzyszowska dobrze zaplanowała szczyt formy, gdyż w finale MŚ w Tokio uzyskała swój najlepszy wynik w sezonie.

 

Polka miała najlepszą reakcję startową ze wszystkich finalistek - 0,141 s.

