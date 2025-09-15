Szalpuk zabrał głos po meczu Polska - Katar. Wskazał jasny cel kadry

Mecz miał trochę podobny scenariusz do wcześniejszego grupowego starcia z Rumunią - dość wyrównany przebieg premierowej partii, a dwa kolejne sety pewnie wygrane przez Polaków.

- Trzeba kontrolować wynik i grać o zwycięstwo. Marcin Komenda faktycznie chciał rozdzielać piłki tak, żeby każdy miał swoją szansę w ataku, bo taki był charakter tego meczu. Nie chodzi jednak o żadne zabawowe podejście - wychodzimy na parkiet, żeby wygrywać. To musi być pełne zaangażowanie i maksymalna koncentracja - powiedział Szalpuk.

Reprezentacja Polski rozpoczęła spotkanie z Katarem z dwiema zmianami w składzie - od początku zagrali Kamil Semeniuk i Kewin Sasak. Nie mógł wystąpić Bartosz Kurek, który boryka się z problemami zdrowotnymi.

- Cieszę się, że mogę być częścią tej drużyny. Łączy nas wspólny cel, a w takiej atmosferze dużo łatwiej pokazywać swoją energię i dawać z siebie wszystko na boisku - orzekł 30-latek.

W ostatnim meczu fazy grupowej Biało-Czerwoni zmierzą się z Holandią, a stawką będzie pierwsze miejsce w tabeli grupy B. Obie ekipy mają już zapewniony awans do 1/8 finału.

- Idziemy krok po kroku i nie wybiegamy za bardzo w przyszłość. Teraz najważniejszy jest mecz z Holandią i wywalczenie pierwszego miejsca w grupie. Reszta przyjdzie później - zakończył przyjmujący reprezentacji Polski.