Sześć drużyn za burtą MŚ siatkarzy! Kto już awansował do 1/8 finału?

Za nami czwarty dzień rywalizacji w mistrzostwach świata siatkarzy rozgrywanych na Filipinach. W turnieju wystartowały 32 reprezentacje, podzielone na osiem grup po cztery zespoły w każdej. Po dwie czołowe ekipy z każdej z grup przejdą do fazy play-off. Drużyny w grupach B, D, E oraz G rozegrały już dwie kolejki spotkań. Sześć reprezentacji z tych grup zapewniło już sobie grę w 1/8 finału. Wiadomo też, że sześć innych ekip nie ma już szans na awans.

W grupie B drugie zwycięstwa zanotowały reprezentacje Polski i Holandii. Obie ekipy wygrywały swoje mecze za trzy punkty i są już pewne awansu do fazy pucharowej. W ostatniej kolejce powalczą o pierwsze miejsce w tabeli. Bez szans na wyjście z grupy są już natomiast Katar i Rumunia.

W grupie D awans zapewniła sobie reprezentacja Stanów Zjednoczonych, która po 3:0 ograła Kolumbię i Portugalię. Szansę na awans mają jeszcze Portugalczycy i Kubańczycy, którzy grali już ze sobą w pierwszej kolejce i ekipa z Europy niespodziewanie wygrała 3:1. W ostatniej kolejce Kuba zagra z USA, a Portugalia z Kolumbią, która nie ma już szans na awans.

W grupie E Bułgaria pokonała 3:0 Niemcy oraz 3:2 Słowenię i zameldowała się w czołowej szesnastce mistrzostw świata. W ostatniej kolejce Słowenia i Niemcy powalczą ze sobą o awans. Pewna pożegnania z turniejem jest już reprezentacja Chile.

Rozgrywki grupy G przyniosły wielką sensację. Dwie porażki 0:3 z Turcją i Kanadą pozbawiły szans na awans siódmej w rankingu FIVB reprezentacji Japonii. Turcy i Kanadyjczycy są już pewni wyjścia z grupy i zagrają o pierwsze miejsce w tabeli. Wiadomo, że jedna z tych drużyn będzie rywalem reprezentacji Polski w 1/8 finału. Mecz Japonia - Libia będzie dla obu ekip ostatnim w tym turnieju.

Drużyny, które wywalczyły już awans do 1/8 finału MŚ:



Polska – grupa B

Holandia – grupa B

USA – grupa D

Bułgaria – grupa E

Turcja – grupa G

Kanada – grupa G

Drużyny, które nie mają już szans na awans do 1/8 finału:

Katar – grupa B

Rumunia – grupa B

Kolumbia – grupa D

Chile – grupa E

Libia – grupa G

Japonia – grupa G

Tabele grup MŚ siatkarzy 2025:

tabela grupy B M Z P sety pkt 1. Polska 2 2 0 6-0 6 - awans 2. Holandia 2 2 0 6-1 6 - awans 3. Katar 2 0 2 1-6 0 4. Rumunia 2 0 2 0-6 0 tabela grupy D 1. USA 2 2 0 6-0 6 - awans 2. Kuba 2 1 1 4-3 3 3. Portugalia 2 1 1 3-4 3 4. Kolumbia 2 0 2 0-6 0 tabela grupy E 1. Bułgaria 2 2 0 6-2 5 - awans 2. Słowenia 2 1 1 5-3 4 3. Niemcy 2 1 1 3-3 3 4. Chile 2 0 2 0-6 0 tabela grupy G 1. Turcja 2 2 0 6-1 6 - awans 2. Kanada 2 2 0 6-1 6 - awans 3. Libia 2 0 2 2-6 0 4. Japonia 2 0 2 0-6 0.