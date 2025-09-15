Sześć drużyn za burtą MŚ siatkarzy! Kto już awansował do 1/8 finału?

Reprezentacja Polski jest już pewna awansu do 1/8 finału mistrzostw świata siatkarzy. Po środowych meczach sześć drużyn zapewniło sobie grę w fazie pucharowej, a sześć innych nie ma już szans na wyjście z grupy.

fot. PAP/EPA/ROLEX DELA PENA
Papemaguette Diagne z Kataru i reprezentant Polski Jakub Kochanowski w meczu fazy grupowej MŚ siatkarzy 2025.

Za nami czwarty dzień rywalizacji w mistrzostwach świata siatkarzy rozgrywanych na Filipinach. W turnieju wystartowały 32 reprezentacje, podzielone na osiem grup po cztery zespoły w każdej. Po dwie czołowe ekipy z każdej z grup przejdą do fazy play-off. Drużyny w grupach B, D, E oraz G rozegrały już dwie kolejki spotkań. Sześć reprezentacji z tych grup zapewniło już sobie grę w 1/8 finału. Wiadomo też, że sześć innych ekip nie ma już szans na awans.

 

W grupie B drugie zwycięstwa zanotowały reprezentacje Polski i Holandii. Obie ekipy wygrywały swoje mecze za trzy punkty i są już pewne awansu do fazy pucharowej. W ostatniej kolejce powalczą o pierwsze miejsce w tabeli. Bez szans na wyjście z grupy są już natomiast Katar i Rumunia.

 

W grupie D awans zapewniła sobie reprezentacja Stanów Zjednoczonych, która po 3:0 ograła Kolumbię i Portugalię. Szansę na awans mają jeszcze Portugalczycy i Kubańczycy, którzy grali już ze sobą w pierwszej kolejce i ekipa z Europy niespodziewanie wygrała 3:1. W ostatniej kolejce Kuba zagra z USA, a Portugalia z Kolumbią, która nie ma już szans na awans.

 

W grupie E Bułgaria pokonała 3:0 Niemcy oraz 3:2 Słowenię i zameldowała się w czołowej szesnastce mistrzostw świata. W ostatniej kolejce Słowenia i Niemcy powalczą ze sobą o awans. Pewna pożegnania z turniejem jest już reprezentacja Chile.

 

Rozgrywki grupy G przyniosły wielką sensację. Dwie porażki 0:3 z Turcją i Kanadą pozbawiły szans na awans siódmej w rankingu FIVB reprezentacji Japonii. Turcy i Kanadyjczycy są już pewni wyjścia z grupy i zagrają o pierwsze miejsce w tabeli. Wiadomo, że jedna z tych drużyn będzie rywalem reprezentacji Polski w 1/8 finału. Mecz Japonia - Libia będzie dla obu ekip ostatnim w tym turnieju.

 

Drużyny, które wywalczyły już awans do 1/8 finału MŚ:


Polska – grupa B
Holandia – grupa B
USA – grupa D
Bułgaria – grupa E
Turcja – grupa G
Kanada – grupa G

 

Drużyny, które nie mają już szans na awans do 1/8 finału:

 

Katar – grupa B
Rumunia – grupa B
Kolumbia – grupa D
Chile – grupa E
Libia – grupa G
Japonia – grupa G

 

Tabele grup MŚ siatkarzy 2025:

 

tabela grupy B
                 M Z P sety pkt
1. Polska        2 2 0  6-0  6 - awans
2. Holandia      2 2 0  6-1  6 - awans
3. Katar         2 0 2  1-6  0 
4. Rumunia       2 0 2  0-6  0 

tabela grupy D    

1. USA           2 2 0  6-0  6 - awans
2. Kuba          2 1 1  4-3  3 
3. Portugalia    2 1 1  3-4  3 
4. Kolumbia      2 0 2  0-6  0 

tabela grupy E

1. Bułgaria      2 2 0  6-2  5 - awans 
2. Słowenia      2 1 1  5-3  4 
3. Niemcy        2 1 1  3-3  3 
4. Chile         2 0 2  0-6  0 

tabela grupy G     

1. Turcja        2 2 0  6-1  6 - awans
2. Kanada        2 2 0  6-1  6 - awans
3. Libia         2 0 2  2-6  0 
4. Japonia       2 0 2  0-6  0.
