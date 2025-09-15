Tabela grupy polskich siatkarzy po drugim meczu MŚ. Które miejsce zajmuje Polska?

Podopieczni Nikoli Grbicia ograli kolejno Rumunię i Katar, w obu przypadkach triumfując bez straty seta. Czwartą drużyną w grupie B jest Holandia i to właśnie z ekipą z Europy polscy siatkarze zmierzą się w ostatnim meczu fazy grupowej.

Bezbłędny bilans daje polskim siatkarzom pierwsze miejsce w grupie B. Oba dotychczasowe spotkania wygrała także Holandia, ale w starciu z Katarem niespodziewanie straciła seta, triumfując 3:1.

Mecz Polska - Holandia będzie więc decydujący, jeśli chodzi o to, która z tych reprezentacji zajmie pierwsze miejsce w tabeli grupy B.

W pierwszej fazie MŚ 2025 drużyny podzielono na osiem grup po cztery zespoły w każdej.

Po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup awansują do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.

