Ważne zwycięstwo Holendrów w "polskiej grupie". Wyrzucili rywali za burtę

W swoich pierwszych spotkaniach rozgrywanych na mistrzostwach świata Holendrzy pokonali Katarczyków 3:1, natomiast Rumunia uległa Polsce 0:3. W spotkaniu z "Biało-Czerwonymi" Rumuni potrafili jednak kilkukrotnie pokazać naprawdę niezłą siatkówkę, a swoje umiejętności potwierdzili w spotkaniu z "Oranje", z którymi aż dwukrotnie dochodzili do gry na przewagę. Ostatecznie jednak podopieczni Joela Banksa wychodzili z tych końcówek obronną ręką i zapisali na swoim koncie drugie zwycięstwo z rzędu.

Aktualnie Holendrzy z kompletem punktów przewodzą tabeli grupy B, jednak już w poniedziałkowe popołudnie mogą zostać zepchnięci na 2. miejsce, w przypadku ewentualnej wysokiej wygranej reprezentacji Polski nad Katarem. Rumunia z dwoma porażkami z rzędu zamyka tabelę, tracąc jakąkolwiek szansę na awans do najlepszej "szesnastki" turnieju.

Holandia - Rumunia 3:0 (25:23, 26:24, 26:24)

