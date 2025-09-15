Polacy nie awansowali do półfinału. Zajęli miejsca w czwartej dziesiątce

Najszybszy w eliminacjach był Jamajczyk Tyler Mason - 13,17. Czykier uzyskał czas 13,58 i był siódmy w swoim biegu, a Szymański - 13,74 - swój występ również zakończył na siódmej lokacie.

W półfinale wystąpi 24 zawodników. Odbędą się one we wtorek, od 13:40. Niestety, nie zobaczymy w nim Polaków.

MR, PAP