Wielki sukces 17-latki, wygrała turniej WTA 500. Wyprzedzi w rankingu dwie Polki

Mająca serbskie korzenie tenisistka, która przystąpiła do imprezy w Guadalajarze jako 73. zawodniczka światowego rankingu, została najmłodszą triumfatorką turnieju WTA od zwycięstwa swojej rodaczki Coco Gauff w Parmie w 2021 roku. W najnowszym notowaniu listy WTA przesunęła się na 36. miejsce, wyprzedzając m.in. dwie uczestniczące w tych zawodach Polki - Magdę Linette i Magdalenę Fręch.

24-letnia Arango drogę do finału rozpoczęła z kolei od zwycięstwa nad Linette, która w spotkaniu 1. rundy skreczowała po przegraniu pierwszej partii 0:6. W decydującym spotkaniu, mimo choroby, dzielnie walczyła do końca pierwszego seta, ale w drugim Jovic już wyraźnie dominowała.

Arango po raz drugi grała w finale; w lutym przegrała też na tym etapie w meksykańskiej Meridzie. W rankingu WTA zaliczyła jednak znaczący awans - o 33 lokaty i jest teraz 53.

Iva Jovic - Emiliana Arango 6:4, 6:1