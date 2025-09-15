Wiemy, ile Armand Duplantis zarobił za pobicie rekordu świata. A to jeszcze nie koniec!

Duplantis swój niesamowity wynik ustanowił w trzeciej próbie, bijąc już po raz czternasty w historii - w tym czwarty w 2025 roku - rekord świata. Szwed został mistrzem świata na otwartym stadionie już trzeci raz z rzędu (po Eugene 2022 i Budapeszcie 2023), a uwzględniając starty w hali, został mistrzem świata po raz szósty. Ponadto cztery razy wygrywał mistrzostwa Europy w hali i na stadionie.

Ile szwedzka gwiazda zarobi za poniedziałkowy (15 września) występ? Jak podaje estoński dziennik "Postimees", organizatorzy mistrzostw za każdy rekord świata, ustanowiony podczas zawodów w Tokio, wypłacą zawodnikom po 100 tysięcy dolarów (ponad 360 tysięcy złotych). Do tego dojdzie jeszcze premia za złoty medal, wynosząca 70 tysięcy dolarów (ponad 252 tysiące złotych). Oznacza to, że skok na wysokość 6,30 m dał "Mondo" ponad 600 tysięcy złotych. Na tym jednak nie koniec, gdyż Duplantis wzbogaci się jeszcze o kwoty, które zostaną mu wypłacone przez sponsorów! Możemy więc śmiało założyć, że na konto Szweda wpłynie łącznie ponad milion złotych.

Jeżeli chodzi o premie finansowe, wypłacane zawodnikom w Tokio, to poza 100 tys. dolarów za rekord świata i 70 tys. za złoto, sportowcy otrzymają po 35 tysięcy dolarów za srebrny i 22 tysiące dolarów za brązowy medal. Premiowane są również tak zwane miejsca punktowane, czyli te z pierwszej ósemki. Za uplasowanie się tuż za podium lekkoatleci wzbogacą się o 16 tysięcy dolarów, piąte miejsce da bonus w wysokości 11 tysięcy dolarów, szósta pozycja to 7 tysięcy, siódma - 6 tysięcy, a za ósme miejsce zawodnicy dostaną po 5 tysięcy dolarów.