Wybitna postać polskiej siatkówki uhonorowana! Słynna hala będzie nosić jego imię

Kazimierz Pietrzyk zmarł 6 września 2025 roku w wieku 83 lat. W latach dziewięćdziesiątych był współzałożycielem klubu Mostostal Kędzierzynie-Koźle, który powstał na bazie dawnego Chemika. Przez wiele lat pełnił w nim funkcję prezesa (1994–2012). W tym okresie kędzierzyńscy siatkarze pięciokrotnie wywalczyli mistrzostwo Polski, odnieśli też pierwsze sukcesy w Europie. W 2000 roku Pietrzyk był jednym inicjatorów powołania Polskiej Ligi Siatkówki.

Zobacz także: Nie żyje legenda ZAKSY Kędzierzyn-Koźle

Jak poinformował Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, od 15 września Hala Widowiskowo-Sportowa "Azoty" będzie nosić imię Kazimierza Pietrzyka. Stosowne zarządzenie w tej sprawie podpisała prezydent miasta Sabina Nowosielska. Z wnioskiem o uhonorowanie byłego prezesa Mostostalu i ZAKSY wystąpiło Stowarzyszenie Klubu Kibica.

"Kazimierz Pietrzyk był nie tylko wieloletnim sternikiem klubu, lecz także architektem jego pierwszych triumfów. Dzięki jego zaangażowaniu siatkówka w Kędzierzynie-Koźlu zyskała ogólnopolski i międzynarodowy rozgłos, a drużyna stała się wizytówką miasta. Nazwanie hali jego imieniem to wyraz wdzięczności za lata pracy, poświęcenia i pasji, które włożył w rozwój sportu w regionie" – przekazano w komunikacie.

Hala przy ulicy Mostowej w Kędzierzynie-Koźlu została otwarta w 2005 roku. Obiekt będzie nosił oficjalną nazwę "Hala Widowiskowo-Sportowa Azoty im. Kazimierza Pietrzyka".