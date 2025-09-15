Z kim zagra Polska w 1/8 finału MŚ siatkarzy 2025? Są dwie możliwości

Mistrzostwa świata siatkarzy 2025 są rozgrywane w dniach 12–28 września na Filipinach. W turnieju występują 32 reprezentacje podzielone na osiem grup po cztery drużyny w każdej. Po dwie najlepsze ekipy w grupowych tabelach wywalczą awans do 1/8 finału.

W 1/8 finału drużyny utworzą pary na podstawie drabinki A1–H2, H1–A2, D1–E2, E1–D2, B1–G2, G1–B2, C1–F2, F1–C2. Przed rozpoczęciem turnieju było więc wiadomo, że czołowe zespoły z polskiej grupy B zmierzą się z ekipami, które wyjdą z grupy G. Zwycięzcy zagrają ze sobą w ćwierćfinałach.

Polacy pewnie wywalczyli awans do fazy pucharowej, wygrywając po 3:0 z Rumunią i Katarem. Po dwóch kolejkach jest już jasne, że z grupy B wyjdzie również reprezentacja Holandii, która będzie rywalizowała z Polską o pierwsze miejsce w tabeli.

Wyjście z grupy Polski i Holandii nie jest niespodzianką. Sporą sensację przyniosły natomiast rozstrzygnięcia w grupie G. Przed mistrzostwami siatkarscy eksperci wskazywali Japonię, jako najgroźniejszego rywala na drodze Polaków do strefy medalowej. Japońscy siatkarze nie wyszli jednak z grupy! Zaprezentowali się poniżej oczekiwań - w meczach z Turcją i Kanadą nie ugrali nawet seta. Turcy i Kanadyjczycy pokonali też Libię, zapewniając sobie miejsce w czołowej szesnastce.

Z kim polscy siatkarze zagrają w fazie pucharowej MŚ 2025?

Polska w 1/8 finału zagra więc z Kanadą lub z Turcją. Pary zostaną wyłonione w ostatniej kolejce spotkań grup B i G. Polacy na zakończenie fazy grupowej zmierzą się z Holandią, a Turcja z Kanadą.

Jeżeli Polska pokona Holandię, zagra z przegraną drużyną w meczu Turcji z Kanadą. Jeżeli natomiast przegra z Pomarańczowymi, zmierzy się ze zwycięzcą grupy G. Zwycięzcy meczów B1–G2, G1–B2 będą rywalizowali ze sobą w ćwierćfinale.

Kiedy decydujące mecze w grupach B i G?

2025‑09‑17: Kanada – Turcja (środa, godzina 7.50; transmisja – Polsat Sport 2)

2025‑09‑17: Polska – Holandia (środa, godzina 11.50; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat).

