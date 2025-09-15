Złe wieści z Tokio. Trzy Polki odpadły

Kinga Królik i Alicja Konieczek odpadły w eliminacjach biegu na 3000 m z przeszkodami, natomiast Anna Gryc nie awansowała do półfinału biegu na 400 m przez płotki w sesji porannej trzeciego dnia lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio.

fot. PAP/EPA
Do półfinału biegu na 400 m ppł awansowały 24 zawodniczki. Przepustkę do półfinału dawał wynik 55,32. Gryc czasem 55,73 zajęła 28. miejsce. Najszybsza w eliminacjach była Amerykanka Jasmine Jones - 53,18.

 

25-letnia zawodniczka AZS AWF Warszawa w sobotę startowała w eliminacjach sztafety mieszanej 4x400 m. W Tokio prawdopodobnie wystąpi jeszcze w kobiecej sztafecie 4x400 m.

 

W finale na 3000 m z przeszkodami wystąpi 15 zawodniczek - po pięć najlepszych z trzech biegów eliminacyjnych. Królik czasem 9.43,89 zajęła 10. miejsce w pierwszej serii, natomiast Konieczek wynikiem 9.28,80 była siódma w trzeciej serii.

 

Najlepsza na tym etapie rywalizacji okazała się wicemistrzyni olimpijska Peruth Chemutai z Ugandy - 9.07,68.

