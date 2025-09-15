Świętowali na... przenośnych chłodniach. Nietypowa ceremonia po Vuelta a Espana

Ostatni, 21. etap został przerwany przed wjazdem na rundy w Madrycie i definitywnie odwołany z powodu manifestacji propalestyńskich. Tysiące manifestantów wdarło się na trasę w różnych punktach w centrum stolicy, zanim kolarze zdążyli pierwszy raz przejechać przez linię mety, by rozpocząć rundy po mieście. To skutecznie sparaliżowało wyścig.

Protestujący przeciwko wojnie w Strefie Gazy zniszczyli barierki zabezpieczające trasę. W niektórych miejscach policja zareagowała, strzelając do tłumu pociskami z gazem łzawiącym. Z powodu chaosu na mecie odwołano oficjalną ceremonię, a trzej najlepsi kolarze oraz triumfatorzy innych klasyfikacji nie stanęli - jak zwykle - na podium.

W poniedziałek jednak grupa Vingegaarda - Visma-Lease a Bike - opublikowała zdjęcia z fetowania sukcesu w jednym z parków stolicy Hiszpanii, gdzie zorganizowano prowizoryczne podium ustawiając obok siebie różnej wielkości przenośne pudełka-chłodnie. Na każdym z nich z przodu flamastrem dopisano numery 1, 2 i 3.

Upubliczniono również nagranie, na którym widać, jak duński triumfator rozpryskuje szampana.

„Właśnie dlatego kochamy kolarstwo” – napisała Visma-Lease a Bike w jednym ze swoich postów w kanałach społecznościowych.

„Kameralna, zasłużona ceremonia dla wszystkich zwycięzców tegorocznej Vuelty!” - dodano.

80. edycja hiszpańskiego wyścigu od początku była zakłócana demonstracjami, zwłaszcza przeciwko obecności drużyny Israel-Premier Tech. Protesty spowodowały skrócenie 11. etapu bez wyłonienia zwycięzcy na mecie w Bilbao, gdzie doszło do starć policji z aktywistami. Skrócono także dwa inne etapy, w tym o ponad połowę jazdę indywidualną na czas w Valladolid.

