A jednak! Będzie kolejny Polak w Lidze Mistrzów. Właśnie został zgłoszony

Już we wtorek 16 września rusza Liga Mistrzów. Do sześciu polskich piłkarzy zgłoszonych do tych rozgrywek dołączył Franciszek Zabrowarny. Jego Union Saint-Gilloise zmierzy się z PSV Eindhoven.

ZOBACZ TAKŻE: Mistrz świata kończy karierę! Ma dopiero 31 lat

Zabrowarny nie zadebiutował jeszcze w pierwszej drużynie belgijskiego zespołu. Dotychczas grał w drużynach młodzieżowych i rezerwach. Do Ligi Mistrzów załapał się z listy "B" przeznaczonej dla zawodników do 21. roku życia, którzy są w danym klubie przez co najmniej dwa lata.

Drużyna 20-latka w fazie ligowej zmierzy się jeszcze z ekipami: Newcastle, Inter Mediolan, Atletico Madryt, Galatasaray SK, Olympique Marsylia, Bayern Monachium i Atalanta Bergamo.

Oprócz młodego Polaka do rozgrywek tegorocznej edycji Ligi Mistrzów zgłoszeni zostali: Robert Lewandowski (FC Barcelona), Wojciech Szczęsny (FC Barcelona), Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo), Piotr Zieliński (Inter Mediolan), Dominik Sarapata (FC Kopenhaga) i Mateusz Kochalski (Karabach Agdam).

MR, Polsat Sport