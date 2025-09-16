A jednak! Będzie kolejny Polak w Lidze Mistrzów. Właśnie został zgłoszony

Piłka nożna

Mamy kolejnego Polaka zgłoszonego do Ligi Mistrzów. Franciszek Zabrowarny reprezentujący barwy Unionu Saint-Gilloise został zgłoszony do tych rozgrywek.

A jednak! Będzie kolejny Polak w Lidze Mistrzów. Właśnie został zgłoszony
fot. PAP/EPA/Instagram/GramyDlaPolski
A jednak! Będzie kolejny Polak w Lidze Mistrzów. Właśnie został zgłoszony

Już we wtorek 16 września rusza Liga Mistrzów. Do sześciu polskich piłkarzy zgłoszonych do tych rozgrywek dołączył Franciszek Zabrowarny. Jego Union Saint-Gilloise zmierzy się z PSV Eindhoven.

 

ZOBACZ TAKŻE: Mistrz świata kończy karierę! Ma dopiero 31 lat

 

Zabrowarny nie zadebiutował jeszcze w pierwszej drużynie belgijskiego zespołu. Dotychczas grał w drużynach młodzieżowych i rezerwach. Do Ligi Mistrzów załapał się z listy "B" przeznaczonej dla zawodników do 21. roku życia, którzy są w danym klubie przez co najmniej dwa lata.

 

Drużyna 20-latka w fazie ligowej zmierzy się jeszcze z ekipami: Newcastle, Inter Mediolan, Atletico Madryt, Galatasaray SK, Olympique Marsylia, Bayern Monachium i Atalanta Bergamo.

 

Oprócz młodego Polaka do rozgrywek tegorocznej edycji Ligi Mistrzów zgłoszeni zostali: Robert Lewandowski (FC Barcelona), Wojciech Szczęsny (FC Barcelona), Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo), Piotr Zieliński (Inter Mediolan), Dominik Sarapata (FC Kopenhaga) i Mateusz Kochalski (Karabach Agdam). 

MR, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA MISTRZÓWPIŁKA NOŻNAUNION SAINT-GILLOISE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Turcja - Hiszpania. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 