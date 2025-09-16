Co czeka Polaków w 1/8 finału? Asystent Grbicia nie ma wątpliwości

Wicemistrzowie olimpijscy pokonali bez straty seta Rumunię oraz Katar i szykują się na trzecie spotkanie w fazie grupowej przeciwko również niepokonanej Holandii. Ten mecz zadecyduje, kto zajmie pierwsze miejsce w grupie. Faworytami są rzecz jasna Biało-Czerwoni.

Triumfator "polskiej grupy" zagra z drugim zespołem grupy G, w której awans mają już zapewniony Turcja i Kanada. Tam dojdzie do bezpośredniego starcia obu reprezentacji, które wcześniej pokonały Japonię 3:0 oraz Libię 3:1.

- Oni wyjdą bez żadnej presji, wiedząc, że nie mają nic do stracenia, a wszystko do wygrania. Obydwie drużyny charakteryzuje bardzo mocna zagrywka. Osobiście stawiam wyżej Turków, jeśli chodzi o potencjał, ale Kanada jest dużo równiejsza. Turcja może zagrać genialnie, a może też się spalić w pewnym momencie. Kanada nie będzie grała aż takich fajerwerków, ale ma też jakość w swoim zespole - opowiada Nowakowski.

Wielu kibiców, ekspertów oraz dziennikarzy podkreśla, że prawdziwe emocje mundialowe dla Polski zaczną się dopiero od... półfinału. Nasza kadra znajduje się w bardzo wysokiej formie, posiada olbrzymi potencjał i przede wszystkim szeroki, wyrównany skład, w którym każdy może odegrać kluczową rolę.

- Nie ma większych zmartwień, aczkolwiek cały czas są detale, które chcemy poprawiać, np. parę blok-autów z meczu z Katarem. Będąc na treningu, dwa razy miałem takie pytanie, czy my jesteśmy aż tak dobrzy. Już od lat mówi się, że często treningi naszej kadry w pełnym składzie wyglądają ciekawiej od meczu, natomiast kwestia przełożenia tego na parkiet to jest coś oczywiście odrębnego. Wierzę, że ta grupa zarówno z przygotowaniem motorycznym, przede wszystkim z siłą mentalną i jakością siatkarską na pewno będzie zwyżkować. Ta siła mentalna jest już od dawna. Myślę, że aż do półfinału - oby, absolutnym priorytetem jesteśmy my, z ogromnym szacunkiem dla przeciwników, bo nie wygrywa się nawet z krwawiącą Japonią 3:0 tak po prostu. W dalszym ciągu, jeżeli gramy dobrą siatkówkę, to jesteśmy zdecydowanym faworytem - zaznacza Nowakowski.

Spotkania Kanada - Turcja oraz Polska - Holandia we środę 17 września.

Rozmowa z Marcinem Nowakowskim w załączonym materiale wideo.

Polsat Sport