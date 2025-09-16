Duże zaskoczenie! Kolejny Polak podpisał kontrakt z UFC

Informację o dołączeniu do UFC Bujło przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Mam wielki zaszczyt oficjalnie ogłosić, że podpisałem kontrakt z organizacją UFC" - napisał na Instagramie.

Podpisanie kontraktu z UFC przez "Bujdzillę" jest sporym zaskoczeniem. 31-latek debiutował w zawodowym MMA w listopadzie 2021 roku, a zatem niespełna cztery lata temu. W tym czasie stoczył sześć pojedynków i każdy z nich wygrał. Mało tego, wszystkie starcia zakończył przed czasem. Dodajmy, że wszystkie jego dotychczasowe walki odbyły się na mniejszych polskich galach.

Jego rywale również nie byli z najwyższej półki. Tylko dwóch z nich miało dodatni rekord w MMA. Warto jednak dodać, że Bujło jest zawodnikiem kategorii ciężkiej, a zatem należy do grona najbardziej pożądanych przez UFC zawodników. Na razie nie wiadomo, kiedy nastąpi jego debiut w amerykańskiej organizacji.

W ostatnim czasie UFC zakontraktowało trzech zawodników z Polski. Bezpośredni angaż otrzymali Robert Ruchała i Jakub Wikłacz, a poprzez zwycięstwo w Dana White's Contender Series kontrakt wywalczył Cezary Oleksiejczuk. Kolejnym zawodnikiem, który stanie przed taką szansą, będzie Iwo Baraniewski. Jego walka odbędzie się w nocy z wtorku na środę. Przeciwnikiem zawodnika z Warszawy będzie Mahamed Aly.