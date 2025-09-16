Fajdek bez medalu na mistrzostwach świata. Mistrz olimpijski był bezkonkurencyjny

Katzberg poprawił rekord mistrzostw świata na 84,70. Drugi Hummel uzyskał najlepszy wynik w karierze - 82,77, a trzeci Halasz - 82,69. Tuż za podium uplasował się Ukrainiec Mychajło Kochan - 82,02. Czterech zawodników przekroczyło 80 metrów.

Fajdek rzucił 77,75. Polaka wyprzedzili także Amerykanin Rudy Winkler i Norweg Thomas Mardal.

36-letni Fajdek ósmy raz startował w mistrzostwach świata i zdobył pięć złotych medali. W latach 2013-2022 triumfował kolejno w Moskwie, Pekinie, Londynie, Dausze i Eugene. Dwa lata temu w Budapeszcie był czwarty.

