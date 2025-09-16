Fantastyczny bieg! Bukowiecka w finale mistrzostw świata
Natalia Bukowiecka awansowała do finału biegu na 400 metrów podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio. O medal powalczy w czwartek 18 września.
Polka z czasem 49.67 zajęła pierwsze miejsce w swoim biegu półfinałowym - to najlepszy czas Bukowieckiej w tym sezonie. Nasza reprezentantka na ostatnich metrach wyprzedziła Dominikankę Marileidy Paulino, która w tym roku broni tytułu i może pochwalić się lepszą życiówką.
Najlepiej w półfinałach pobiegła Amerykanka Sydney McLaughlin-Levrone - 48.29. Bukowiecka miała piąty wynik.
Do finału biegu na 400 metrów awansowały po dwie najszybsze zawodniczki z trzech biegów półfinałowych oraz dwie pozostałe z najlepszymi czasami. Odbędzie się on w czwartek 18 września.
Bukowiecka dwa lata temu zdobyła srebrny medal mistrzostw świata w Budapeszcie, przegrywając jedynie z Paulino. Natomiast w 2024 roku wywalczyła brąz igrzysk olimpijskich w Paryżu i poprawiła rekord Polski na 48,90.