Fantastyczny bieg! Bukowiecka w finale mistrzostw świata

Natalia Bukowiecka awansowała do finału biegu na 400 metrów podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio. O medal powalczy w czwartek 18 września.

fot. PAP
Polka z czasem 49.67 zajęła pierwsze miejsce w swoim biegu półfinałowym - to najlepszy czas Bukowieckiej w tym sezonie. Nasza reprezentantka na ostatnich metrach wyprzedziła Dominikankę Marileidy Paulino, która w tym roku broni tytułu i może pochwalić się lepszą życiówką.

 

Najlepiej w półfinałach pobiegła Amerykanka Sydney McLaughlin-Levrone - 48.29. Bukowiecka miała piąty wynik.

 

Do finału biegu na 400 metrów awansowały po dwie najszybsze zawodniczki z trzech biegów półfinałowych oraz dwie pozostałe z najlepszymi czasami. Odbędzie się on w czwartek 18 września.

 

Bukowiecka dwa lata temu zdobyła srebrny medal mistrzostw świata w Budapeszcie, przegrywając jedynie z Paulino. Natomiast w 2024 roku wywalczyła brąz igrzysk olimpijskich w Paryżu i poprawiła rekord Polski na 48,90.

MR, PAP
