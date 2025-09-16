Fatalne położenie Zielińskiego w Interze. "Jest szósty w hierarchii"

Piłka nożna

Piotr Zieliński od lipca zeszłego roku jest piłkarzem Interu Mediolan, po tym jak nie przedłużył wygasającej umowy z SSC Napoli, którego barw bronił przez wiele lat, będąc przy tym podstawowym zawodnikiem. W drużynie "Nerazzurrich" utalentowany Polak pełni zaś aktualnie tylko funkcję zmiennika. — Zieliński obecnie jest szóstym pomocnikiem w hierarchii - powiedział włoski dziennikarz Daniele Mari w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Fatalne położenie Zielińskiego w Interze. "Jest szósty w hierarchii"
fot. PAP
Piotr Zieliński

Piotr Zieliński ostatnich miesięcy spędzonych we Włoszech nie może zaliczać do najlepszych. Jego rola w Interze mocno się zmieniła, w związku z czym pomocnik pełni teraz rolę rezerwowego, nie dostając szansy na grę w pierwszym składzie. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Mistrz świata kończy karierę! Ma dopiero 31 lat

 

Ostatnie zgrupowanie reprezentacji Polski Zieliński mógł uznać za całkiem udane. Pomocnik zagrał od pierwszej minuty w zremisowanym 1:1 meczu z Holandią oraz zanotował asystę przy bramce Roberta Lewandowskiego w wygranym 3:1 meczu z drużyną Finlandii.

 

To jednak nie wpłynęło na jego sytuację w klubie. W sobotę, 13 września, w spotkaniu w ramach trzeciej kolejki Serie A Inter mierzył się z Juventusem. Po zaciętej walce zespół ze stolicy Piemontu triumfował 4:3. Zieliński w tym spotkaniu zagrał zaledwie 27 minut, notując asystę. Mimo to nic nie wskazuje na to, aby jego rola w zespole Cristiana Chivu miała się zmienić, tym bardziej że w tym meczu miał zaledwie sześć kontaktów z piłką.

 

W obecnym sezonie Polak rozegrał w klubie łącznie 47 minut. Środek pola Interu jest bardzo mocno obsadzony i piłkarzowi z Ząbkowic Śląskich trudno jest się przebić. O miejsce w składzie musi rywalizować m.in. z  Hakanem Calhanoglu, Henrikhem Mkhitaryanem, czy Nicolo Barellą. Ten pierwszy w meczu z Juve zdobył dwie bramki, a dodatkowo zespół ostatnio zasilili jeszcze Andy Diouf i Petar Sucić.

 

— Zieliński obecnie jest szóstym pomocnikiem w hierarchii. Tylko Andy Diouf jest za nim. Ale warto pamiętać, że Zieliński jest światowej klasy zawodnikiem i szybko może zmienić swą pozycję w hierarchii, jeśli pozostanie w dobrej dyspozycji — powiedział w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet Daniele Mari, dyrektor serwisu fcinter1908.it.

 

Zieliński w zeszłym sezonie dużo pauzował przez kontuzję łydki, której doznał w meczu ligowym z Monzą. A oprócz tego, Inter dysponuje aktualnie bardzo szeroką kadrą. To powoduje, że władze klubu nie miałyby nic przeciwko sprzedaniu Polaka. Jest jednak pewien problem.

 

— To zawodnik o wysokich zarobkach w Interze. To trudna sytuacja dla klubu, któremu trudno będzie go sprzedać. Wielkie kluby bardziej zwracają uwagę na młodych zawodników. Myślę, że tylko oferta z Arabii Saudyjskiej mogłaby zmienić przyszłość Piotra. Choć Inter był otwarty na oferty z innych klubów — zauważa Mari.

 

Inter w tym sezonie walczy zarówno na froncie krajowym, jak i europejskim. W środę zmierzy się z Ajaxem Amsterdam w ramach fazy zasadniczej Ligi Mistrzów, a w niedzielę podejmie Sassuolo w czwartej kolejce Serie A. Chivu, chcąc walczyć o jak najwyższe cele, będzie musiał odpowiednio zarządzać siłami podstawowych piłkarzy. To w tym aspekcie polski pomocnik może upatrywać dla siebie szansy, by zaistnieć w Mediolanie. Dlatego każdą otrzymaną od szkoleniowca minutę będzie musiał w pełni wykorzystać.

 

Najbliższe miesiące będą kluczowe i zweryfikują pozycję Zielińskiego w zespole. Dla polskich kibiców równie ważne jest, aby 31-latek był w optymalnej formie, gdyż zbliżają się decydujące mecze eliminacji mistrzostw świata, na których Polska wciąż ma szansę wystąpić. 

MR, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INTER MEDIOLANPIŁKA NOŻNAPIOTR ZIELIŃSKISERIE AWŁOCHY
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Izrael - Włochy. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 