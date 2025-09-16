Francuski mistrz świata oficjalnie w Pogoni Szczecin

31-letni obrońca, który podpisał roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy, wiosną rozegrał osiem spotkań w barwach szwajcarskiego FC Zurich. Wychowanek francuskiego Le Havre później reprezentował barwy Olympique Marsylia, AS Monaco, Manchesteru City i FC Lorient.

W 2017 roku trafił do Manchesteru City z AS Monaco za ok. 60 mln euro, zostając wtedy najdroższym obrońcą w Premier League. W angielskiej ekstraklasie rozegrał 50 spotkań, trzykrotnie z „Obywatelami” sięgnął po mistrzostwo Anglii. Ostatni występ odnotował w sierpniu 2021 roku, po czym został zawieszony z powodu podejrzeń m.in. o gwałty na nieletnich, co zahamowało jego karierę.

W sierpniu 2022 rozpoczął się proces Mendy’ego, w którym był on oskarżony o siedem gwałtów, usiłowanie jednego gwałtu oraz o napaść seksualną na cztery kobiety. Według dziennika „L’Equipe” groziło mu nawet ok. 20 lat więzienia.

Niecałe pół roku później piłkarz został uniewinniony przez brytyjski sąd z sześciu zarzutów o gwałt i jednego dotyczącego napaści na tle seksualnym, a następnie również z pozostałych zarzutów.

W listopadzie ubiegłego roku przed angielskim sądem pracy wygrał proces, w którym domagał się od Manchesteru City wypłaty prawie 14 mln euro wstrzymanego po aresztowaniu w sierpniu 2021 wynagrodzenia. Sąd orzekł się, że może liczyć na odzyskanie większości tej kwoty.

W lipcu 2023 Francuz podpisał kontrakt z rodzimym FC Lorient. Rozegrał w jego barwach 15 spotkań w Ligue 1 oraz dwa po spadku do drugiej ligi. Następnie przeniósł się do Szwajcarii, a teraz trafił do Polski.

Mendy ma na koncie 10 meczów w reprezentacji Francji, w tym jedno w mundialu 2018 roku, który zakończył się triumfem „Trójkolorowych”.

Wcześniej we wtorek władze Pogoni poinformowały o zwolnieniu trenera Roberta Kolendowicza. Nazwisko następcy nie jest jeszcze znane.

W trwającym sezonie Pogoń, z której niedawno odszedł król strzelców poprzednich rozgrywek Efthymis Koulouris, w ośmiu spotkaniach odniosła trzy zwycięstwa, raz zremisowała i doznała czterech porażek. Zdobytych 10 punktów wystarcza do zajmowania dziewiątej pozycji w tabeli.

PAP