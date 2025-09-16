Hit transferowy Pogoni Szczecin! Kontrakt z mistrzem świata o krok!

Krystian NatońskiPiłka nożna

To może być jeden z największych hitów transferowych w najnowszej historii PKO BP Ekstraklasy! Według doniesień znanego włoskiego dziennikarza, Fabrizio Romano, blisko podpisania kontraktu z Pogonią Szczecin jest Benjamin Mendy! To były piłkarz Manchesteru City oraz reprezentant Francji, który w 2018 roku sięgnął po mistrzostwo świata.

Hit transferowy Pogoni Szczecin! Kontrakt z mistrzem świata o krok!
fot. PAP
Benjamin Mendy

Romano przekazał informację o transferze za pośrednictwem mediów społecznościowych.

 

"Benjamin Mendy dogadał się w sprawie dołączenia w ramach dwuletniego kontraktu do polskiej ekipy Pogoni Szczecin. Mendy był dostępny jako wolny zawodnik i będzie kontynuował swoją karierę w Polsce" - napisał Włoch.

 

Jeżeli "Portowcy" podpiszą kontrakt z Mendym, będzie to absolutny hit transferowy. Mendy to były piłkarz m.in. Olympique Marsylii, AS Monaco i Manchesteru City. 31-letni skrzydłowy w barwach "The Citizens" grał w latach 2017-2023 i zanotował 75 spotkań. Trzykrotnie zdobył Premier League, dwukrotnie Puchar Ligi Angielskiej oraz Tarczę Wspólnoty. Do tego na koncie posiada mistrzostwo Francji oraz Puchar Francji wywalczony odpowiednio z Monaco i Marsylią.

 

ZOBACZ TAKŻE: Fatalne położenie Zielińskiego w Interze. "Jest szósty w hierarchii"

 

CV francuskiego piłkarza wygląda tym bardziej imponująco, ponieważ razem z "Trójkolorowymi" sięgnął po mistrzostwo świata w 2018 roku. Zagrał 40 minut w meczu grupowym przeciwko Danii, zakończony bezbramkowym remisem.

 

Ostatnie lata spędził w Lorient oraz Zurychu.

 

W zeszłym roku zakończył się jego proces ws. oskarżenia o gwałt i napaść seksualną. Został uniewinniony. Więcej o tym piszemy TUTAJ.

 

Pogoń po ośmiu meczach w PKO BP Ekstraklasie ma dziesięć punktów i zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ANGLIABENJAMIN MENDYEKSTRAKLASAFABRIZIO ROMANOMANCHESTER CITYPIŁKA NOŻNAPKO BP EKSTRAKLASAPOGOŃ SZCZECINPREMIER LEAGUE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Turcja - Hiszpania. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 