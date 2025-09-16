Hit transferowy Pogoni Szczecin! Kontrakt z mistrzem świata o krok!

Romano przekazał informację o transferze za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Benjamin Mendy dogadał się w sprawie dołączenia w ramach dwuletniego kontraktu do polskiej ekipy Pogoni Szczecin. Mendy był dostępny jako wolny zawodnik i będzie kontynuował swoją karierę w Polsce" - napisał Włoch.

Jeżeli "Portowcy" podpiszą kontrakt z Mendym, będzie to absolutny hit transferowy. Mendy to były piłkarz m.in. Olympique Marsylii, AS Monaco i Manchesteru City. 31-letni skrzydłowy w barwach "The Citizens" grał w latach 2017-2023 i zanotował 75 spotkań. Trzykrotnie zdobył Premier League, dwukrotnie Puchar Ligi Angielskiej oraz Tarczę Wspólnoty. Do tego na koncie posiada mistrzostwo Francji oraz Puchar Francji wywalczony odpowiednio z Monaco i Marsylią.

CV francuskiego piłkarza wygląda tym bardziej imponująco, ponieważ razem z "Trójkolorowymi" sięgnął po mistrzostwo świata w 2018 roku. Zagrał 40 minut w meczu grupowym przeciwko Danii, zakończony bezbramkowym remisem.

Ostatnie lata spędził w Lorient oraz Zurychu.

W zeszłym roku zakończył się jego proces ws. oskarżenia o gwałt i napaść seksualną. Został uniewinniony. Więcej o tym piszemy TUTAJ.

Pogoń po ośmiu meczach w PKO BP Ekstraklasie ma dziesięć punktów i zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli.

Polsat Sport