Holendrzy rzucą wyzwanie Polsce. "Na tym polega urok mistrzostw"

Holendrzy rozpoczęli rozgrywane na Filipinach mistrzostwa od zwycięstwa 3:1 nad Katarem, zaś dwa dni później pokonali 3:0 ekipę Rumunii. Choć wynik mógłby wskazywać na łatwą przeprawę, starcie było niezwykle zacięte - "Oranje" triumfowali w poszczególnych partiach 25:23, 26:24 i 26:24.

Po dwóch spotkaniach Holandia, podobnie jak Polska, ma na koncie komplet punktów i pewny awans do 1/8 finału MŚ. I choć zdecydowanym faworytem ostatniego meczu grupowego będą "Biało-Czerwoni", zawodnicy "Oranje" zapewniają, że nie tylko nie zamierzają na boisku prosić Polaków o łagodny wymiar kary, ale... rzucą wyzwanie ekipie Nikoli Grbicia i powalczą o pełną pulę!

- Na tym polega urok tych mistrzostw świata, że mniejsze siatkarsko kraje potrafią sprawić niespodziankę w rywalizacji z faworytem. Skoro Portugalia pokonała tu Kubę, to dlaczego my mielibyśmy nie dokonać podobnego wyczynu? - powiedział Luuc van der Ent, środkowy holenderskiej kadry, w rozmowie z dziennikiem "Algemeen Dagblad".

Van der Ent dodał również, że dobry wyniki na Filipinach to tylko jeden z celów reprezentacji Holandii. Wysoki, bo mierzący aż 208 cm środkowy podkreślił, że "Oranje" zamierzają również walczyć o szybki powrót do Ligi Narodów. W tegorocznej edycji Holendrzy byli zdecydowanie najsłabszym zespołem VNL - w 12 spotkaniach zdołali ugrać raptem 5 punktów i w tabeli zajęli ostatnie, 18. miejsce.