Imponujące zwycięstwo Polaka! Jest awans do półfinału

Wyderka czasem 1.46,30 w imponującym stylu wygrał trzecią serię. Sieradzki był siódmy w szóstej - 1.45,90, a Ostrowski piąty w siódmej serii - 1.45,47. Najlepszy wynik w eliminacjach uzyskał Amerykanin Donovan Brazier - 1.44,66.

W biegach półfinałowych weźmie udział 24 zawodników - po trzech najszybszych z siedmiu serii i trzech pozostałych z najlepszymi czasami.

JŻ, PAP