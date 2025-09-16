Imponujące zwycięstwo Polaka! Jest awans do półfinału

Maciej Wyderka awansował do półfinału biegu na 800 m w lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Tokio. Filip Ostrowski i Patryk Sieradzki odpadli w eliminacjach.

fot. PAP/EPA
Wyderka czasem 1.46,30 w imponującym stylu wygrał trzecią serię. Sieradzki był siódmy w szóstej - 1.45,90, a Ostrowski piąty w siódmej serii - 1.45,47. Najlepszy wynik w eliminacjach uzyskał Amerykanin Donovan Brazier - 1.44,66.

 

W biegach półfinałowych weźmie udział 24 zawodników - po trzech najszybszych z siedmiu serii i trzech pozostałych z najlepszymi czasami.

