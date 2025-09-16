Kolejna niespodzianka na MŚ! Obrońcy tytułu zagrają o być albo nie być

Mistrzostwa świata na Filipinach już dostarczyły kibicom wielu emocji i niespodzianek, a za nami dopiero dwie kolejki fazy grupowej. Na tym etapie z turniejem pożegnała się Japonia - siódma ekipa rankingu FIVB - która poniosła dwie porażki po 0:3, kolejno z Turcją i Kanadą. We wtorek byliśmy świadkami kolejnej sensacji - mistrzowie olimpijscy z Paryża, Francuzi, przegrali po tie-breaku z reprezentacją Finlandii. Do grona nieoczekiwanych rozstrzygnięć można dopisać również porażkę Iranu z Egiptem (1:3) oraz Serbii z Czechami (0:3).

Do listy sensacyjnych wyników dopisała się także Belgia, która niespodziewanie pokonała Włochy 3:2 i awansowała na pierwsze miejsce w grupie F. Spotkanie od samego początku było bardzo wyrównane, a w świetnej dyspozycji był Ferre Reggers, który imponował skutecznością w ataku i regularnie punktował rywali. Belgowie grali odważnie w ofensywie, a Włosi mieli wyraźne problemy z powstrzymaniem ich ataków. Pierwsze dwa sety padły łupem zespołu z Beneluksu, ale w trzeciej partii obrońcy tytułu mistrzów świata zdołali odpowiedzieć, wygrywając 25:22. Czwartą partię również zwyciężyli Włosi, którzy dzięki skutecznej ofensywie i solidnej grze w obronie doprowadzili do remisu 2:2. O losach meczu zdecydował tie-break, w którym górą były "Czerwone Smoki" - ich atak znów był kluczową bronią i potwierdził ich świetną formę podczas tegorocznych mistrzostwach świata.

Belgom, którzy mają na koncie zwycięstwo 3:0 nad Ukrainą, pozostało już tylko starcie z najsłabszą w grupie Algierią. Włosi natomiast zmierzą się 18 września z Ukrainą w meczu decydującym o ich dalszym udziale w turnieju.

Przypomnijmy, że Polacy są już pewni gry w 1/8 finału. Biało-Czerwoni wygrali oba dotychczasowe mecze - z Rumunią i Katarem (oba po 3:0). W ostatnim spotkaniu fazy grupowej zmierzą się z Holandią, a stawką będzie pierwsze miejsce w grupie B. Mecz Polska - Holandia odbędzie się w środę 17 września o godz. 12:00 czasu polskiego. Transmisja na sportowych antenach Polsatu.

Gdzie obejrzeć mecz Polska - Holandia?

Włochy - Belgia 2:3 (23:25, 20:25, 25:22, 25:21, 13:15)